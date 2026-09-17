Οι τριήμερες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ θα κορυφωθούν το Σάββατο, με την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα.

Ξεκινά σήμερα το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» στη Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιείται στο πρώην Στρατόπεδο Καρατάσιου στην Πολίχνη, με σύνθημα «Στρατηγέ ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται! Με το ΚΚΕ μπροστά για τον Σοσιαλισμό!» που ανήκει στον Γερμανό δραματουργό, σκηνοθέτη και ποιητή, Μπέρτολτ Μπρεχτ.

Οι τριήμερες εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το Σάββατο (19/9). Στις 20.30, στη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Το σημερινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Κεντρική Σκηνή

21.30 «Θυμάμαι έναν πατέρα» - αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου. Συμμετέχουν: Αγγελος Διονυσίου, Διαμαντής Διονυσίου και Στέλιος Διονυσίου

23.00 Γιάννης Κότσιρας

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Λαϊκή Σκηνή

20.30 «Λακιρντί»

21.30 «Χειμερινοί Κολυμβητές»

23.00 «Γκιντίκι»

Σκηνή Φοιτητών και Νέων Εργαζομένων

20.30 Δημήτρης Μυστακίδης

21.30 «Μωρά στη Φωτιά»

23.00 «Υπόγεια Ρεύματα»

Μαθητική Σκηνή

20.30 Decibel, OnePeace - μαθητικά συγκροτήματα

21.30 Κώστας Μαλιάτσης Σάλας

22.30 Papazό

Οι κεντρικές εκδηλώσεις

Στη διάρκεια του τριημέρου ξεχωρίζουν οι κεντρικές συζητήσεις στις σκηνές αλλά και στα στέκια, μέσα από τις οποίες γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε επίκαιρους προβληματισμούς και ερωτήματα.

Πέμπτη 17 Σεπτέμβρη στις 7.30 μ.μ. στη Μαθητική Σκηνή, συζήτηση με τίτλο «Σκεφτόμαστε καθαρά, δρούμε συλλογικά, ζούμε πραγματικά, όχι σε όλα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις». Μέσα από θεματικές παρεμβάσεις θα γίνει προσπάθεια να αναλυθούν οι αιτίες του κοινωνικού φαινομένου της εξάρτησης, θα παρουσιαστούν οι θέσεις και οι διεκδικήσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις.

Θα μιλήσουν ο Χάρης Σαλωμίδης, κοινωνιολόγος, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), η Ρούλα Γεωργιάδη, ψυχίατρος, επικεφαλής της Βοηθητικής Επιτροπής της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ κατά των Εξαρτήσεων, και ο Θανάσης Σγούρος, μέλος της ΚΕΟΕ του ΚΚΕ.

Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη στις 7.30 μ.μ. στη Λαϊκή Σκηνή εκδήλωση - συζήτηση με τίτλο «100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη στην Κούβα για έναν κόσμο χωρίς πολέμους και εκμετάλλευση, τον Σοσιαλισμό!». Θα μιλήσει ο Ελισαίος Βαγενάς, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ. Παρέμβαση θα κάνει ο Γιώργος Τάσσης, στέλεχος της ΚΝΕ και μέλος της Μπριγάδας Αλληλεγγύης της ΚΝΕ στην Κούβα.

Συζητήσεις στα Στέκια

Στον χώρο φαντάρων και αξιωματικών ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, Πέμπτη 17/9 στις 8 μ.μ., θα γίνει συζήτηση με τίτλο «Φαντάροι και Αξιωματικοί στο προσκήνιο της δράσης». Θα μιλήσουν η Αμαλία Παπασωτηρίου, σμήναρχος ε.α., ο Λεωνίδας Στολτίδης, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, και ο Γιώργος Μπέικος, εργαζόμενος που τιμωρήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του για την αντιπολεμική του δράση.

Στο Στέκι Αθλητισμού του Φεστιβάλ την Παρασκευή 18/9 στις 8.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη - παρουσίαση του Τμήματος Αθλητισμού της ΚΕ του ΚΚΕ για τον Σωματειακό Αθλητισμό. Θα μιλήσουν ο Θοδωρής Λιάππης, υπεύθυνος του Τμήματος Αθλητισμού της ΚΕ του ΚΚΕ, και ο Γιάννης Ραφαηλίδης, ομοσπονδιακός προπονητής ρίψεων.

Πλούσιο το περιεχόμενο στα Στέκια

Στο Μαθητικό Στέκι, θα λειτουργεί διαδραστική έκθεση με τίτλο «Ο κόσμος τους είναι μικρός για να χωρέσει τα όνειρά μας, με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ για τη ζωή που μας αξίζει!». Επίσης προγραμματίζεται η παρουσίαση των συλλογικών ερευνητικών εργασιών των μαθητικών ΟΒ της ΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη και επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων και επαφής με την ηρωική Ιστορία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Στο Φοιτητικό Στέκι, θα λειτουργεί θεματική έκθεση των Οργανώσεων της Σπουδάζουσας με τίτλο «Πολεμική οικονομία και βιομηχανία: Η διασύνδεσή τους με τα ΑΕΙ και την επιστημονική έρευνα». Επίσης έκθεση φωτογραφίας για τη δράση της ΚΝΕ στο φοιτητικό κίνημα.

Στο Στέκι των Νέων Εργαζομένων, θα γίνουν οργανωμένες ξεναγήσεις στην έκθεση με τίτλο «Λύνουμε τον γρίφο της εκμετάλλευσης. Βαδίζουμε τον δρόμο της ανατροπής του συστήματος της βαρβαρότητας!». Παράλληλα, θα προβάλλονται αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ της ΚΟ Κ. Μακεδονίας αφιερωμένο στα γεγονότα του ηρωικού Μάη του '36.

Στη γωνιά Μαθητείας - Κατάρτισης θα λειτουργεί έκθεση για τις εξελίξεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, την παρέμβαση και τις διεκδικήσεις της ΚΝΕ.

Αφιερωμένη στη συμμετοχή και την ηρωική δράση των γυναικών στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας θα είναι η «Κόκκινη Γωνιά» για την Ισοτιμία και τη Χειραφέτηση των Γυναικών.

Στο Στέκι Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας «Εναυσμα» θα εκτίθεται η εικαστική έκθεση που διαμορφώθηκε μετά από κάλεσμα της Επιτροπής Πολιτισμού του Συμβουλίου Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας, για τον πόλεμο. Σε αυτήν θα συμπεριλαμβάνονται έργα της καλλιτεχνικής ομάδας «FireArt». Επιπλέον, η θεατρική ομάδα του Στεκιού Πολιτισμού προετοιμάζει θεατρικό δρώμενο με αποσπάσματα από έργα του Μπέρτολτ Μπρεχτ, με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων από τον θάνατό του.

Με πλούσιο πρόγραμμα θα λειτουργήσει και το Στέκι Αθλητισμού του Φεστιβάλ. Σε αυτό προγραμματίζεται, την Παρασκευή 18/9, παρουσίαση αθλημάτων Στίβου από τον αθλητικό σύλλογο «Πυγμή», ενώ το Σάββατο 19/9 τουρνουά σκάκι με τη συμμετοχή του Σκακιστικού Ομίλου Πολίχνης.

Με σύνθημα και βασικό περιεχόμενο «Σκεφτόμαστε καθαρά, δρούμε συλλογικά, ζούμε πραγματικά! Οχι σε όλα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις» θα λειτουργήσει το Στέκι ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις.

Επίσης, για ακόμα μία χρονιά στον χώρο του Φεστιβάλ θα υπάρχει ο χώρος φαντάρων και αξιωματικών ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Στον χώρο, όπως κάθε χρόνο, θα λειτουργεί βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής» με πλήθος «τίτλων» φιλοσοφίας, πολιτικής, οικονομίας, λογοτεχνίας κ.λπ.

Το δικό του στέκι θα έχει και ο «904 Αριστερά στα FM», που και φέτος θα εκπέμψει ζωντανά μέσα από τον χώρο του Φεστιβάλ.

«Κόκκινο Αερόστατο» και Παιδότοπος

Η ομάδα του «Κόκκινου Αερόστατου» ετοιμάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού έως και την Α' Γυμνασίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

«Για έναν άλλο κόσμο, όμορφο και δίκαιο για όλους» - ένα παιχνίδι ρόλων μέσα από το οποίο τα παιδιά θα συζητήσουν για το πώς ζουν σήμερα τα παιδιά σε όλο τον κόσμο, τη φτώχεια, τις ταξικές αντιθέσεις και τις ανισότητες και θα αναζητήσουν μαζί πώς μπορεί να είναι ένας κόσμος όμορφος και δίκαιος για όλους.

«Βιβλιοαναμέτρηση 2026» - μια γωνιά βασισμένη στη δράση φιλαναγνωσίας του περιοδικού.

Γωνιά γνωριμίας με τίτλο «Η παρέα του Κόκκινου Αερόστατου μεγαλώνει».

Στέκι της Παιδικής Κατασκήνωσης, για τα παιδιά που συμμετείχαν στην κατασκήνωση στο Βίτσι, όπου εκτός των άλλων θα δοκιμάσουν τις γνώσεις τους σε ένα κουίζ, με ερωτήσεις που δημιούργησαν τα ίδια τα παιδιά, ενώ φυσικά δεν θα λείψει η μουσική και το νικητήριο τραγούδι της παιδικής κατασκήνωσης.

«Η γνώση είναι δύναμη», η επιστημονική γωνιά με πειράματα.

«1946-2026 - 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΣΕ - Μαθαίνουμε, διδασκόμαστε, συνεχίζουμε».

Επίσης, στον Παιδότοπο, με πλούσιο πρόγραμμα για παιδιά 2 έως 8 χρονών, σήμερα Πέμπτη, η μέρα είναι αφιερωμένη στο βιβλίο. Και θα κλείσει με Bubble Show που θα τους ταξιδέψει σε έναν κόσμο γεμάτο σαπουνόφουσκες.

Αύριο Παρασκευή κοντά στα παιδιά θα είναι η ομάδα Παραμυθωνία με το έργο «Αν ήταν παραμύθι ο πόλεμος». Επίσης την Παρασκευή και το Σάββατο θα ανακαλύψουν ένα Νεολιθικό Χωριό, αφού γίνουν μικροί αρχαιολόγοι και ξεκινήσουν ανασκαφή! Το Σάββατο το πρόγραμμα περιλαμβάνει και παράσταση Καραγκιόζη με τον αγαπημένο Αγάπιο Αγαπίου, ενώ θα κλείσει με ξέφρενο χορευτικό πάρτι.

Παράλληλα καθημερινά θα λειτουργούν και οι εξής γωνιές: Messy Play και Αισθητηριακή Διαδρομή, για παιδιά από 2 ετών. Γωνιές Κατασκευών και Photobooth.

Αύξηση των δρομολογίων για διευκόλυνση των επισκεπτών

Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών και των επισκεπτριών του Φεστιβάλ, στη διάρκεια των τριήμερων εκδηλώσεων, αυξάνονται τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Ν38 του ΟΑΣΘ, που εξυπηρετεί την πρόσβαση στο πρώην Στρατόπεδο Καρατάσιου από το κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα, τροποποιείται το δρομολόγιο για να πραγματοποιούνται όλες οι στάσεις επί της οδού Εγνατίας από το ύψος της Καμάρας έως την πλατεία Αριστοτέλους, ενώ το τελευταίο λεωφορείο θα αναχωρεί από το πρ. Στρατόπεδο Καρατάσιου στη 1 π.μ.