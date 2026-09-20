«Τυπικό αλλά έγινε», λέει πηγή του Μαξίμου, εν αντιθέσει με προηγούμενη ενημέρωση ότι δεν έγινε.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» έγραψαν το Σάββατο (ΕΔΩ) πως σύμφωνα με τις πληροφορίες από πηγή στου Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τηλεφώνησε καν στον Κώστα Καραμανλή για τα γενέθλιά του (14 Σεπτεμβρίου).

Άλλη πηγή πάντως μας τηλεφώνησε μετά το δημοσίευμα και μας είπε πως ο πρωθυπουργός του ευχήθηκε χρόνια πολλά. «Το τηλεφώνημα έγινε, αν και τυπικό», μας είπε χαρακτηριστικό το δεύτερο πρόσωπο από το Μαξίμου.

Αν έγινε, εξηγούνται και τα παραπολιτικά για «ανοίγματα» Μητσοτάκη σε Καραμανλή, ανεξαρτήτως αν δεν θα φέρουν αποτελέσματα.

ΥΓ: Η στήλη ελπίζει ότι σήμερα θα διασταυρώσει αν το τηλεφώνημα έγινε ή δεν έγινε.

Β.Σκ.