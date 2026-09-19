Δεν είναι λίγοι εκείνοι στην Κουμουνδούρου που σχολιάζουν πως το θέμα έχει «κολλήσει».

Είναι δεδομένο πως ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητά συμμαχίες στον δρόμο προς τις κάλπες. Τα κόμματα και τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τους πιθανούς συμμάχους, είναι συγκεκριμένα. Για την ακρίβεια, πρόκειται για τη Νέα Αριστερά, οι Οικολόγοι Πράσινοι, ο Νίκος Κοτζιάς με το «Πράττω» και η Λούκα Κατσέλη.

Μέχρι στιγμής, όμως, με εξαίρεση τη συνάντηση που είχε στις 30 Ιουλίου, η Ρένα Δούρου με τη συμπρόεδρο των Οικολόγων Πράσινων, Αλεξάνδρα Δατσέρη, όπου φάνηκε να υπάρχει πεδίο συμπόρευσης, δεν έχει προκύψει τίποτα χειροπιαστό. Εκτός από την πρόταση της Βασιας Αναστασίου…

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι στην Κουμουνδούρου που σχολιάζουν πως το θέμα έχει «κολλήσει» και πως θα πρέπει άμεσα να υπάρξουν πρωτοβουλίες προκειμένου να μη «βαλτώσει» εντελώς το ζήτημα.

Α.Γ.