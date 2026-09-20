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Τι δείχνουν τα στοιχεία μέσω της Καθημερινής- Η αντιπολίτευση σε ρόλο ...σχολιαστή!

Μετρ της επικοινωνίας ο πρωθυπουργός καθιέρωσε κάθε εβδομάδα το «κυριακάτικο μήνυμά» του μέσω του οποίου παρουσιάζει μια κατάσταση για τη χώρα και την κυβέρνησή του που δεν υπάρχει ούτε στο μυαλό του ...Άκη Σκέρτσου!

Η αντιπολίτευση, σε ρόλο πολιτικού ...παρατράγουδου περιορίζεται να εκδίδει αμέσως μετά απαντήσεις στον πρωθυπουργό.

Ας δούμε όμως μέσω των σελίδων μιας εβδομάδας της πολύ καλής «Καθημερινής» ποια είναι η πραγματική κατάσταση της χώρας σε κάποιους τομείς που δείχνουν πως το success story (ιστορία επιτυχίας) του Μαξίμου δεν είναι παρά μια καλά στημένη προπαγάνδα- ή απλώς η μισή αλήθεια που ως γνωστόν αποτελεί το μεγαλύτερο ψέμα!

-«Η συμφωνία για τη μείωση των τιμών ισχύει έως τέλη Οκτωβρίου»- η κυβέρνηση έλεγε μέχρι το τέλος του έτους! (Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου).

-«Οι πρόσφατες ενισχύσεις δεν αντισταθμίζουν τις απώλειες που προκαλεί ο πληθωρισμός για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και συνταξιούχους» (13/9).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Οι συνταξιούχοι, παρά τις αυξήσεις και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, είναι πολύ πιθανό να κινηθούν και πάλι κάτω από τον πήχυ του πληθωρισμού, ακόμη και αν αυτός συγκρατηθεί στο 2,5% (13/9).

-«Σπίτι μου ΙΙΙ, με λιγότερα και ακριβότερα σπίτια» (13/9).

-«Νέος γύρος συγκέντρωσης στην αγορά ενέργειας- Οι αυξήσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας φέρνουν σε δύσκολη θέση τις μικρές εταιρίες προμήθειας- Μέσα στα επόμενα χρόνια θα επικρατήσουν 3 ή 4 μεγάλοι παίκτες» (13/9).

-«Η γνώση και η καινοτομία δεν περνούν στην αγορά- Η Ελλάδα δεν αξιοποιεί το επιστημονικό δυναμικό και τις νεοφυείς επιχειρήσεις» (Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου).

-«Υψηλή η οικονομική εξάρτηση των νησιών της χώρας από τον τουρισμό» (15/9).

-«Ράλι τιμών σε καύσιμα, ρεύμα και φυσικό αέριο» (15/9).

-«Επιβραδύνθηκε η αύξηση του μισθολογικού κόστους το β΄ τρίμηνο (15/9).

-«Μένουν στο πατρικό έως τα 31 οι νέοι- Η χαμηλή απασχόληση και τα ακριβά ενοίκια, οι δυο βασικές αιτίες» (Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου).

-«Βγάζει σε πλειστηριασμό 56 ακίνητα σε όλη τη χώρα η εφορία» (16/9).

-«Υψηλότερες οι τιμές κατοικίας κατά 5,5% στο δεύτερο τρίμηνο» (16/9).

-«Με κάρτα ή δανεικά πληρώνει το 56% των Ευρωπαίων τους λογαριασμούς» (Πέμπτη 17/9).

-«Εκτός κεφαλαιαγοράς η μεσαία επιχείρηση» (17/9).

-«Αύξηση κομίστρων ταξί για συγκεκριμένες διαδρομή και αναμονή» (17/9).

-«Από Ιούλιο η πληρωμή ενοικίων μέσω τραπέζης- Τι επικαλείται η κυβέρνηση για την αναβολή» (Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου).

-«Χαμηλότερο από το 2010 το εισόδημα των Ελλήνων το 2025) (18/9)

-«Κάθε χρόνο και χειρότερο το στεγαστικό πρόβλημα- Στο 69,4% το ποσοστό ιδιοκατοίκησης το 2025, από 75,1% το 2015» (18/9).

-«Εφικτή, αλλά όχι εγγυημένη η συνέχεια της ανάκαμψης στην Ελλάδα» (18/9).

-«Πανευρωπαϊκή πρωτιά σε καθυστερήσεις πτήσεων το καλοκαίρι» (18/9).

-«Αύξηση 110% σε 10 χρόνια στις τιμές των κατοικιών- Είναι 16,7% ακριβότερες σε σχέση με το ρεκόρ του 2008» (Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου).

Ποια από αυτά ακούσατε στα «κυριακάτικα μηνύματα» του πρωθυπουργού;