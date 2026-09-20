Τι αναφέρει η «Αυγή» της Κυριακής.

Μακριά από το 3% που είναι το όριο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις που είδαν αυτές τις ημέρες το φως της δημοσιότητας.

Για το λόγο αυτό προφανώς και επιταχύνονται οι διεργασίες. Όπως αναφέρει η «Αυγή» της Κυριακής η ηγεσία του κόμματος συζητά με τρεις πρώην υπουργούς των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Κοτζιά, Σταύρο Κοντονή και Γιώργο Σταθάκη προκειμένου να συμπορευτούν.

Όπως όλα δείχνουν, επίσης, επιστρέφει στον ΣΥΡΙΖΑ η ανεξάρτητος βουλευτής Κυριακή Μάλαμα, ενώ γίνονται συζητήσεις και με κάποιους ακόμα βουλευτές που είχαν ανεξαρτητοποιηθεί στο παρελθόν.

Α, όπως επίσης πληροφορούμαστε από το ρεπορτάζ οι σχέσεις με την ΕΛΑΣ μπαίνουν πλέον σε διαφορετική φάση. «Ψυχραίνονται» λέει!

Β.Σκ.