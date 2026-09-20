Τι ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε στη νέα πλατφόρμα που έρχεται στα κινητά μέσω της οποίας ο πολίτης θα ελέγχει την άδεια και την ειδικότητα ενός γιατρού.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ΕΡΤ News τόνισε το πρόβλημα που εντοπίστηκε είναι πως ένας πολίτης δεν έχει πάντοτε τη δυνατότητα να γνωρίζει εάν αυτό που βλέπει μέσα σε ένα ιατρείο ή σε μια διαδικτυακή διαφήμιση καλύπτεται από την άδεια του συγκεκριμένου επαγγελματία.

«Εγώ όταν μπαίνω μέσα μπορώ να ξέρω ότι είναι νόμιμο και είναι παράνομο σε ιατρείο;» ανέφερε στο πλαίσιο της συζήτησης, για να εξηγήσει στη συνέχεια τον λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε, όπως είπε, η νέα πλατφόρμα.

«Γι’ αυτό και φτιάχνουμε την πλατφόρμα για να μπορείς να το ξέρεις», είπε.

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2101561301377974292?s=46}