Δια στόματος Θανάση Κοντογεώργη, η κυβέρνηση διαμηνύει πώς έρχεται «σημαντική» επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Με τη φράση «θέλουμε να κρατήσουμε ζεστή την κοινωνία εν όψει του χειμώνα», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης διαβεβαίωσε χθες πως επίκειται «σημαντική» επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία θα αφορά «ευρείες κατηγορίες» του πληθυσμού.

«Η συζήτηση δεν θα γινόταν αν δεν είχαμε κάνει τα κουμάντα μας, αν δεν είχαμε κάνει σωστό προγραμματισμό, αν είχαμε μπει σε λογική πλειοδοσίας», σημείωσε μιλώντας στο Mega.

Παράλληλα, ο υφυπουργός έριξε βάρος και σε κάτι ακόμη: ότι «έχει σημασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό το οποίο ονομάζουμε κόστος διαβίωσης να μπει σοβαρά τους επόμενους μήνες στην ατζέντα όλων και όλες οι χώρες να συνειδητοποιήσουν ότι για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους χρειάζονται ευελιξίες».

Εξ άλλου, «ο πρωθυπουργός πάντοτε παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες» και όποτε ήταν ανάγκη να στηριχθούν οικονομίες και κοινωνίες, «ο πρωθυπουργός ήταν από αυτούς που πρωτοστάτησαν, αυτό θα γίνει και τώρα».

«Μείζονες παρεμβάσεις με σαφέστατο δημοσιονομικό αντίκτυπο»

Εν όψει του χειμώνα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ προανήγγειλε «μείζονες παρεμβάσεις με σαφέστατο δημοσιονομικό αντίκτυπο» και θύμισε συγχρόνως ότι στις αρχές Νοεμβρίου υλοποιούνται μέτρα που είναι ήδη γνωστά (μισθώματα για υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, επιστροφή ενοικίων, 400 ευρώ στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών).

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«Θα είμαστε συνεπείς σε αυτά που έχουμε πει παρά τη δυσμενή συγκυρία», διαβεβαίωσε.

Ερωτηθείς για τα επιδόματα ανεργίας ανέφερε ότι «δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση ούτε σκέψη», όπως επίσης «δεν υπάρχει θέμα αύξησης ορίων ηλικίας στο συνταξιοδοτικό». Και συμπλήρωσε την απάντησή του λέγοντας: «Προτεραιότητά μας (είναι) η αύξηση των εισοδημάτων των συνταξιούχων και η στήριξη της αγοράς εργασίας πάνω στην οποία στηρίζεται το ασφαλιστικό».