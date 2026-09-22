Από την αρχή της χρονιάς έχουν σημειωθεί 15 γυναικοκτονίες χωρίς να ακούμε τη φωνή της και να ενημερωνόμαστε για πρωτοβουλίες της.

Θα το επαναλαμβάνουμε σε κάθε γυναικοκτονία. Υπάρχει αρμόδια υφυπουργός για θέματα ισότητας, η Έλενα Ράπτη στο υπουργείο οικογένειας και κοινωνικής συνοχής. Από την αρχή της χρονιάς έχουν σημειωθεί 15 γυναικοκτονίες χωρίς να ακούμε τη φωνή της και να ενημερωνόμαστε για πρωτοβουλίες της.

Προφανώς με τις μελοδραματικές δηλώσεις δεν λύνεται το πρόβλημα αλλά η απάθεια δείχνει, το λιγότερο, αποφευκτική διάθεση ή, το χειρότερο, αδιαφορία. Την επισήμανση έκαναν στη στήλη ακτιβίστριες γυναικείων οργανώσεων μαζί με την ενημέρωση ότι η Πρωτοβουλία Γυναικών Ηγουμενίτσας προγραμματίζει συγκέντρωση, στην Πλατεία Δημαρχείου της πόλης, με κεντρικό μήνυμα «Καμία μόνη. Καμία άλλη».

Είναι, άραγε, και η εγρήγορση για τις γυναικοκτονίας κομμάτι της woke ατζέντας κατά τους εγχώριους τραμπιστές;

Α.