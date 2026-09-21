Η κοπέλα έφερε τραύματα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο.

Νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ηγουμενίτσα, βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής, μία 25χρονη.



Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, ο 27χρονος σύντροφός της που είχε εντοπιστεί τραυματισμένος σε κοντινή απόσταση από το σημείο, φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας.



Αρχικά, ο 27χρονος είχε υποστηρίξει ότι άγνωστα πρόσωπα είχαν επιτεθεί τόσο στον ίδιο όσο και στην 25χρονη. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηγουμενίτσας που χειρίζονται την υπόθεση εξέτασαν άμεσα τα στοιχεία και τις αντιφάσεις που προέκυπταν από την αρχική του εκδοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι αστυνομικοί κατάφεραν να συνθέσουν τα δεδομένα της υπόθεσης και, κατά την εξέτασή του, ο 27χρονος ομολόγησε την πράξη.

Την βρήκαν νεκρή σε κιόσκι

Η 25χρονη είχε βρεθεί νεκρή στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου της Ηγουμενίτσας, φέροντας τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος είχε εντοπιστεί λίγο αργότερα τραυματισμένος στο στήθος και είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο.