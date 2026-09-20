Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ημέρες.

Αλλάζει ριζικά το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με τη ζέστη να αφήνει τη θέση της στις βροχές, τις καταιγίδες αλλά και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η αλλαγή θα γίνει πιο έντονη την Τρίτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σε περιοχές όπως η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες ενώ το ίδιο σκηνικό αναμένεται και στην Αττική.

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Ο μετεωρολόγος του ΕΡΤ News Γιώργος Εμμανουήλ ανέφερε πως η σημαντικότερη μεταβολή αναμένεται από την Τρίτη, όταν προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, περισσότερες βροχές και ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως τα 7 μποφόρ.

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Σημείωσε, πάντως, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη για κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο. Όπως εξήγησε, η φθινοπωρινή περίοδος χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ατμοσφαιρική αβεβαιότητα και, ως εκ τούτου, ασφαλείς προγνώσεις μπορούν να γίνουν κυρίως για τις επόμενες 4-5 ημέρες, ενώ η θερμοκρασία μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη αξιοπιστία περίπου έως και μία εβδομάδα.

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Σάκης Αρναούτογλου: Έρχεται φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές

Από τον καλοκαιρινό καιρό του Σαββατοκύριακου σε ένα πιο έντονα φθινοπωρινό σκηνικό οδηγείται ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μεταβολή που αναμένεται από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη από τις 26 έως και τις 29 Σεπτεμβρίου, όταν ένα βαρομετρικό χαμηλό από το Ιόνιο ενδέχεται να προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

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Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα διατηρήσει αρκετά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι περισσότερες περιοχές της χώρας θα έχουν γενικά καλές καιρικές συνθήκες, ενώ οι όποιες βροχές θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά τμήματα της ενδοχώρας. Στα κεντρικά η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά ο υδράργυρος θα κινηθεί έως τους 30 βαθμούς.

Στα βόρεια οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν περίπου από 23 έως 27 βαθμούς, ενώ στα νότια θα φτάσουν τους 27 βαθμούς.

Στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Σταδιακή αλλαγή από την Κυριακή

Το σκηνικό αρχίζει να μεταβάλλεται σταδιακά από αύριο Κυριακή, όταν από τα βορειοδυτικά θα κάνουν την εμφάνισή τους περισσότερες νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση, οι βροχές αναμένεται να εντοπίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές της χώρας, με την αστάθεια να ενισχύεται προς τις βραδινές ώρες.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, καθώς η μεταβολή του καιρού φαίνεται να επηρεάζει περισσότερες περιοχές.

Η αστάθεια αναμένεται να επεκταθεί στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια.

Παράλληλα, αυξημένη πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες υπάρχει και για την Αττική, γεγονός που θα σηματοδοτήσει μια πιο φθινοπωρινή εικόνα του καιρού.

Βελτίωση την Τετάρτη και μετά νέα επιδείνωση

Η Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου αναμένεται να κυλήσει με καλύτερες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, η βελτίωση φαίνεται να είναι πρόσκαιρη.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από τις 26-27 Σεπτεμβρίου ένα βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να οργανωθεί στην περιοχή του Ιονίου. Εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο προγνωστικό σενάριο, το σύστημα θα μπορούσε να προκαλέσει μια πιο σημαντική μεταβολή του καιρού στη δυτική Ελλάδα.

Το χαμηλό αναμένεται να συνοδεύεται από αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να επιμένουν, σύμφωνα με την τρέχουσα τάση, έως και τις 29 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, την Τετάρτη, οι βροχές φαίνεται πως θα πλήξουν την Κρήτη αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Το ενδιαφέρον των επόμενων ημερών στρέφεται πλέον στην ακριβή πορεία του βαρομετρικού χαμηλού και στην ένταση των φαινομένων, καθώς η χώρα φαίνεται να περνά σταδιακά από τις τελευταίες θερμές ημέρες του Σεπτεμβρίου σε ένα πιο καθαρά φθινοπωρινό μοτίβο.