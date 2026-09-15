Η Lucy Letby εργαζόταν στο τμήμα βρεφών και ήδη εκτίει 15 φορές ισόβια για τη δολοφονία 7 βρεφών και τις απόπειρες δολοφονίας ακόμα 6 βρεφών.

Η πολύκροτη υπόθεση της Lucy Letby έχει συγκλονίσει τη Βρετανία. Η 36χρονη σήμερα νοσοκόμα, έχει καταδικαστεί για τις δολοφονίες 7 βρεφών και τις απόπειρες δολοφονίας ακόμα 6.



Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι το νοσοκομείο όπου εργαζόταν η Letby θα μπορούσε ωστόσο να σώσει τη ζωή τουλάχιστον τριών νεογέννητων. Τρία νεογέννητα θα μπορούσαν να είχαν σωθεί από τα χέρια της νοσοκόμας Lucy Letby αν οι σύμβουλοι του νοσοκομείου και η διοίκηση είχαν ενεργήσει νωρίτερα, αποκάλυψε έρευνα.

Επτά ακόμα μη θανατηφόρες απόπειρες ανθρωποκτονίας θα μπορούσαν επίσης να έχουν αποφευχθεί αν δεν είχαν γίνει συνεχόμενα λάθη και αποτυχίες της διοίκησης και ατόμων του νοσοκομείου. Η έρευνα που ξεκίνησε το 2024, ερεύνησε πώς θα μπορούσε να σταματήσει η δράση της Letby από τη δολοφονία επτά βρεφών στο νοσοκομέιο Countess of Chester μεταξύ 2015 και 2016.

Η νοσοκόμα που εργαζόταν στο τμήμα βρεφών ήδη εκτίει 15 φορές ισόβια κάθειρξη για τις ανθρωποκτονίες και τις απόπειρες ανθρωποκτονίας, παρόλο που η ίδια εξακολουθεί να επιμένει στην αθωότητά της. Η υπόθεσή της εξετάζεται από την Επιτροπή Επανεξέτασης Ποινικών Υποθέσεων.

Η στιγμή της σύλληψής της τον Αύγουστο του 2023

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Τα σοκαριστικά ευρήματα της έρευνας

Η δικαστής Thirlwall ανακάλυψε πως οι πρώτες υποψίες κατά της Letby άρχισαν μετά τον θάνατο του μωρού I τον Οκτώβριο του 2015. Μέχρι τότε, η Letby είχε ήδη δολοφονήσει τέσσερα μωρά, τα A, C, D και E, όπως αναφέρεται στη δικογραφία.

Ο θάνατος του μωρού I θα μπορούσε να αποφευχθεί ωστόσο, αν ένας σύμβουλος που αναφέρεται με το όνομα Dr ZA, είχε παρατηρήσει ασυνήθιστα υψηλές τιμές ινσουλίνης τον Αύγουστο του 2015. Επίσης θα μπορούσαν α αποφευχθούν οι επιθέσεις της νοσοκόμας στα μωρά G και H. Αν η Letby είχε απομακρυνθεί από την πτέρυγα των νεογνών τότε, οι θάνατοι των μωρών O και P επίσης δεν θα είχαν συμβεί ποτέ, ούτε οι απόπειρες δολοφονίας στα μωρά J, K, L, M και N.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Dr Ravi Jayaram, επίσης επικρίθηκε για την αποτυχία του να σημάνει συναγερμό αφού είδε την νοσοκόμα Letby να μην βοηθά το μωρό K τον Φεβρουάριο του 2016. Η παρέμβασή του θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τις απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά αρκετών μωρών εκείνο τον χρόνο. «Είναι ξεκάθαρο πως ορισμένα από τα μωρά θα είχαν σωθεί και κάποιες από τις απόπειρες σε άλλα θα είχαν αποφευχθεί αν είχαν αναλάβει οι υπεύθυνοι δράση νωρίτερα» αναφέρει η έρευνα.

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Η πολυαναμενόμενη έκθεση επιρρίπτει ευθύνες σε ανώτερες νοσοκόμες και στη διοίκηση του νοσοκομείου που δεν έλαβαν τις προειδοποιήσεις των συμβούλων με την ανάλογη σοβαρότητα όταν παρατήρησαν πρώτοι πως η Letby ήταν παρούσα στους περισσότερους θανάτους και τις απόπειρες κατά των βρεφών.

Η δικαστής ανέφερε πως «η έκθεσή μου περιγράφει την δυσλειτουργικότητα της διοίκησης και της διαχείρισης του νοσοκομείου. Ένα κενό ανάμεσα στην ηγεσία του νοσοκομείου και τις κλινικές. Και μία αποτυχία να αντιληφθούν τις θεμελιώδεις αξίες της προστασίας. Υπήρξε απόλυτη αποτυχία στην προστασία των μωρών στην μονάδα νεογνών του Νοσοκομέιου Countess of Chester, δήλωσε.

Η έκθεση καλεί σε επείγουσες αλλαγές και προχωρά σε 17 συστάσεις, ανάμεσά τους και η τοποθέτηση καμερών μέσα στις μονάδες νεογνών 24 ώρες το 24ωρο. Ζητά επίσης και την κάλυψη με κάμερες κλειστού κυκλώματος στις μονάδες αποθήκευσης ινσουλίνης.

Ποια είναι η Lucy Letby

Η 36χρονη Lucy Letby είναι η πιο διαβόητη βρεφοκτόνος στη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας. Εκτίει ποινή φυλάκισης 15 φορές ισόβια για την ανθρωποκτονία επτά βρεφών και την απόπειρα ανθρωποκτονίας ακόμα επτά. Ανάμεσά τους και ένα μωρό που αποπειράθηκε δύο φορές να δολοφονήσει. Η δίκη της αποκάλυψε ότι ότι έζησε μια ασυνήθιστη ζωή μέχρι τη σύλληψή της τον Ιούλιο του 2018.

Ήταν παρούσα σε μια σειρά από «ανεξήγητους» θανάτους και ξαφνικές καταρρεύσεις ευάλωτων μωρών στη μονάδα νεογνών στο Νοσοκομείο Countess of Chester.

Η λίστα με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούσε την περίοδο μεταξύ Ιουνίου 2015 και Ιουνίου 2016, οπότε η νοσοκόμα απομακρύνθηκε από τα καθήκοντα άμεσης φροντίδας ασθενών.

Ντοκιμαντέρ στο Netflix για τη Lucy Letby

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Η Letby χορηγούσε σκόπιμα αέρα με ένεση σε βρέφη, άλλα τα τάιζε με το ζόρι γάλα ενώ δυο από τα βρέφη τα δηλητηρίασε με ινσουλίνη. Το 2023, η τότε 33χρονη κρίθηκε ένοχη για επτά ανθρωποκτονίες και έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας, ενώ αθωώθηκε για δύο κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Οι ένορκοι δεν κατέληξαν σε ετυμηγορία για άλλες έξι κατηγορίες. Μετά από νέα δίκη τον Ιούλιο του 2024, κρίθηκε ένοχη για μία επιπλέον κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Με πληροφορίες του Telegraph/BBC





