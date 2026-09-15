Η διαφορά του Μασκ με τον Μπέζος είναι 3,5 φορές η περιουσία του Μπάφετ.

Οι πλουσιότεροι Αμερικανοί είναι… πιο πλούσιοι από ποτέ. Και το χάσμα ανάμεσα στον Ίλον Μασκ και τους υπόλοιπους είναι πλέον ασύλληπτο, όπως προκύπτει από τη φετινή λίστα του Forbes.

Ο Μασκ βρίσκεται στην κορυφή με την περιουσία του να υπολογίζεται σε 908 δισεκατομμύρια δολάρια, από 438 δισ. το 2025. Τους τελευταίους 12 μήνες υπερδιπλασίασε την περιουσία του και για λίγο έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη.

Μπορεί να μην κράτησε αυτό τον τίτλο, αλλά η σύγκριση με τους υπόλοιπους κροίσους ζαλίζει. Η διαφορά του Ίλον Μασκ με τον δεύτερο της λίστας, τον Τζεφ Μπέζος, είναι 530 δισεκατομμύρια ευρώ. Πιο απλά, τους χωρίζει… 3,5 φορές η περιουσία του Γουόρεν Μπάφετ - ο οποίος είναι 10ος στη λίστα με 144 δισεκατομμύρια - ή αθροιστικά οι 105 τελευταίοι δισεκατομμυριούχοι της λίστας.

Όλα αυτά, παρότι ο Μπέζος είναι 137 δισεκατομμύρια δολάρια πλουσιότερος από το 2025 και έτσι ανέβηκε δύο θέσεις ψηλότερα. Τρίτος στη λίστα είναι ο Λάρι Πέιτζ με 278 δισεκατομμύρια, ο Σεργκέι Μπριν- με τον οποίο ίδρυσαν την Alphabet- είναι πέμπτος (256 δισ.) και τους «χωρίζει» ο Μάικλ Ντελ (263 δισ.).

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Οι 10 πλουσιότεροι Αμερικανοί του 2026

509 δισεκατομμυριούχοι είναι… πολύ φτωχοί για τη λίστα

Η περιουσία των 400 κροίσων που περιλαμβάνει η φετινή λίστα του Forbes με τους πλουσιότερους Αμερικανούς υπολογίζεται στο ποσό ρεκόρ των 8 τρισ. δολαρίων, από 6,6 τρισ. το 2025.

Ο πλούτος των 20 πρώτων είναι τεράστιος: 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση 970 δισ. σε ένα χρόνο. Και από αυτούς, οι 15 έχουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια.

Φέτος η λίστα των 400 πλουσιότερων Αμερικανών «κλείνει» στα 4,4 δισεκατομμύρια, 600 εκατ. πάνω από πέρυσι και 2,7 δισεκατομμύρια περισσότερα σε σύγκριση με πριν από μία δεκαετία. Αυτό σημαίνει ότι 590 Αμερικανοί δισεκατομμυριούχοι είναι… πολύ φτωχοί για να μπουν στη λίστα.

Η πτώση του Ντόναλντ Τραμπ

Στη λίστα του Forbes, ο Ντόναλντ Τραμπ φέτος «έπεσε» 44 θέσεις, από τη 201η που ήταν το 2025, στη 245η. Πλέον, η περιουσία του υπολογίζεται σε 7 δισεκατομμύρια, από 7,3 δισ. πέρυσι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι στο 44% της λίστας που έχουν δωρίσει λιγότερο από το 1% της περιουσίας τους σε όλη τους τη ζωή. Το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι ήταν 39%, κάτι που δείχνει ότι μπορεί να αυξάνεται η περιουσία των πλουσιότερων Αμερικανών, αλλά δεν ισχύει το ίδιο με τη γενναιοδωρία τους. Από τη λίστα, 13 δισεκατομμυριούχοι έχουν δωρίσει τουλάχιστον το 20% περιουσίας τους.

Ένας Κούσνερ ο μεγαλύτερος κερδισμένος

Μπορεί ο Ίλον Μασκ να είναι ο μεγαλύτερος κερδισμένος σε δολάρια, αλλά στο ποσοστό αύξησης της περιουσίας ο νικητής είναι ο Τζος Κούσνερ. Πρόκειται για τον αδελφό του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ.

Το όνομα του επιχειρηματία, ιδρυτή της Thrive Capital, ενεπλάκη στο σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο για πώληση δικαιωμάτων του Μουντιάλ, που έβαλε «φωτιά» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μέσα σε ένα χρόνο η περιουσία του Τζος Κούσνερ αυξήθηκε κατά 220% και πλέον, φτάνοντας στα 16,7 δισεκατομμύρια.

Από τους 360 που μπήκαν στη λίστα του Forbes τόσο το 2025, όσο και το 2026, τα τρία τέταρτα είναι πλουσιότεροι φέτος. Μόνο 81 είναι φτωχότεροι και ο μεγαλύτερος χαμένος είναι ο Λάρι Έλισον, αφού η περιουσία του ανέρχεται σε 204 δισεκατομμύρια δολάρια, 72 δισ. λιγότερα από πέρυσι.

Η Άλις Γουόλτον παραμένει η πλουσιότερη Αμερικανίδα

Η λίστα με τους 400 πλουσιότερους Αμερικανούς περιλαμβάνει 62 γυναίκες, δηλαδή αποτελούν περίπου το 16%, όσο και πέρυσι.

Πλουσιότερη Αμερικανίδα παραμένει η Άλις Γουόλτον. Η μοναχοκόρη του ιδρυτή της Walmart, Σαμ Γουόλτον, βρίσκεται στη 13η θέση της λίστας με περιουσία ύψους 118 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Φωτ.: AP