Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές Αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα και να συγκεντρώνουν στοιχεία από το σημείο.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στην Ηγουμενίτσα, μετά τον εντοπισμό μιας νεκρής γυναίκας σε ποδηλατόδρομο, ενώ σε μικρή απόσταση από το σημείο βρέθηκε ένας τραυματισμένος άνδρας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει κινητοποίηση της Αστυνομίας, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν και επιχειρεί να αποσαφηνίσει τη σχέση μεταξύ των δύο περιστατικών.

Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον ποδηλατόδρομο και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε επίσης ένας άνδρας τραυματισμένος, γεγονός που προσθέτει νέα δεδομένα στην έρευνα.

Οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία από την περιοχή, ενώ αναμένεται να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα ευρήματα προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στην ιατροδικαστική εξέταση, η οποία μπορεί να ρίξει φως στα αίτια και στις συνθήκες του θανάτου της γυναίκας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των δύο προσώπων, ούτε έχει αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για περιστατικό που συνδέει άμεσα τη νεκρή γυναίκα με τον τραυματισμένο άνδρα.