Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, όπου εντοπίστηκε λέμβος στην οποία επέβαιναν περίπου 34 μετανάστες.

Η λέμβος βρισκόταν περίπου 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, όταν εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex. Μετά τον εντοπισμό της λέμβου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, στην περιοχή έσπευσε σκάφος της Frontex. Το πλήρωμά του προχώρησε στην περισυλλογή των 34 ανθρώπων, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά τη διαδικασία.

Στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επικρατούσαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης περίπου 4 μποφόρ.