Τι αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα οι δύο ηγέτες.

«Μόλις συνομίλησα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ (...) Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στη Νέα Υόρκη και αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Υπάρχει μια διπλωματική δυναμική», τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2101737218633068727}