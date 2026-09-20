Νέα μέτρα για την ένταξη μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο προαναγγέλλει η ιταλική κυβέρνηση. Υποχρεωτική εκμάθηση ιταλικών για γονείς μαθητών με προβλήματα ένταξης.

Νέα δέσμη μέτρων που αφορά τη φοίτηση αλλοδαπών μαθητών στα ιταλικά σχολεία προανήγγειλε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοινώνοντας ότι η κυβέρνησή της πρόκειται σύντομα να προχωρήσει σε ρυθμίσεις για τον αριθμό των ξένων μαθητών που μπορούν να φοιτούν στην ίδια σχολική τάξη.

Μιλώντας σε εκδήλωση νεολαίας του κόμματός της, «Αδέλφια της Ιταλίας», η Μελόνι συνέδεσε την πρωτοβουλία με την ανάγκη ενίσχυσης της ένταξης και της εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας. Όπως υποστήριξε, όταν σε μια τάξη συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός μαθητών που δεν μιλούν ιταλικά, δυσχεραίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία και η ενσωμάτωσή τους στο σχολικό περιβάλλον.

Η ακριβής αναλογία ξένων μαθητών ανά τάξη που θα προβλέπει η νέα ρύθμιση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Ωστόσο, ο υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα είχε προαναγγείλει ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου ότι το υφιστάμενο όριο του 30% θα πρέπει να αποκτήσει ισχύ νόμου, καθώς μέχρι σήμερα προβλεπόταν σε εγκύκλιο που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν εφαρμόστηκε στην πράξη.

Υποχρεωτικά ιταλικά για γονείς

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόταση για τους γονείς μαθητών ξένης υπηκοότητας. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, γονείς παιδιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης στο ιταλικό σχολικό σύστημα θα μπορούσαν να υποχρεώνονται να παρακολουθούν μαθήματα ιταλικής γλώσσας.

Ο Βαλντιτάρα έχει υποστηρίξει ότι η γνώση της γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη, ενώ έχει ανακοινώσει και την πρόσληψη 1.000 εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία ιταλικών σε μαθητές που φτάνουν στη χώρα χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα.

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Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η κατανομή των μαθητών σε διαφορετικά τμήματα ή σχολεία θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να αποφεύγεται η δημιουργία σχολείων με ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση μαθητών που δεν γνωρίζουν ιταλικά.

Απαγόρευση μπούρκας και χιτζάμπ

Παράλληλα, η κυβέρνηση προωθεί την απαγόρευση της χρήσης ενδυμάτων που καλύπτουν το πρόσωπο στα σχολεία, με τη Μελόνι να αναφέρεται ειδικότερα στη μπούρκα και το χιτζάμπ.

Η σχετική πρωτοβουλία είχε προαναγγελθεί από τον Βαλντιτάρα ήδη από τον Αύγουστο. Ο υπουργός είχε συνδέσει τότε την απαγόρευση με την ανάγκη αναγνώρισης της ταυτότητας των μαθητών και με την αντίληψη της κυβέρνησης για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η Μελόνι δήλωσε ότι η φοίτηση στο σχολείο προϋποθέτει να είναι ορατό το πρόσωπο των μαθητών, υποστηρίζοντας ότι καμία παράδοση δεν μπορεί να δικαιολογεί την απαίτηση από μια νεαρή γυναίκα να καλύπτει το πρόσωπό της μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

«Τα Ιταλάκια δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα»

Παρουσιάζοντας τις αλλαγές, η Ιταλίδα πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην προστασία της ισορροπίας μέσα στις σχολικές τάξεις.

«Τα Ιταλάκια δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας τη λογική πίσω από τις νέες κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Τα μέτρα εντάσσονται στη συνολικότερη πολιτική της κυβέρνησης για την εκπαίδευση και την ένταξη μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με το Reuters, οι μη Ιταλοί πολίτες αντιστοιχούν σήμερα περίπου στο 11,6% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της χώρας.