Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για την 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού – Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2026.

Μια διαφορετική σχολική ημέρα περιμένει μαθητές και εκπαιδευτικούς την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου καθώς τα σχολεία όλης της χώρας θα συμμετάσχουν στην 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, η οποία πραγματοποιείται παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Το πρόγραμμα της ημέρας δίνει τη θέση του σε αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες, με στόχο οι μαθητές να έρθουν πιο κοντά στη φυσική δραστηριότητα, τη συνεργασία και το πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι».

Το φετινό σύνθημα είναι «Άλμα προς το Μέλλον», με κεντρικό μήνυμα «Ένα άλμα. Μία Ελλάδα. Ένα κοινό όνειρο.». Η βασική δράση που προτείνεται στα σχολεία είναι το άλμα σε μήκος χωρίς φόρα, μέσα από το οποίο το Υπουργείο Παιδείας θέλει να αναδείξει την προσπάθεια και την προσωπική βελτίωση, πέρα από την απλή καταγραφή μιας αθλητικής επίδοσης.

«Άλμα προς το Μέλλον»: Ποιες δραστηριότητες θα γίνουν στα σχολεία

Η κεντρική δραστηριότητα προτείνεται να πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί, χωρίς η ώρα αυτή να είναι υποχρεωτική. Κάθε σχολείο μπορεί να προσαρμόσει το πρόγραμμα στις δικές του ανάγκες και να πραγματοποιήσει τη δράση στο προαύλιο, σε γυμναστήριο, σε αθλητική εγκατάσταση ή σε άλλο κατάλληλο και ασφαλή χώρο.

Κάθε μαθητής μπορεί να πραγματοποιήσει έως δύο προσπάθειες, ενώ η σχολική μονάδα έχει τη δυνατότητα να καταγράψει την καλύτερη επίδοση για παιδαγωγικούς και στατιστικούς σκοπούς. Το άλμα εκτελείται από σταθερή θέση, με τα δύο πόδια πίσω από τη γραμμή απογείωσης και χωρίς προηγούμενο βήμα ή φόρα.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η δραστηριότητα μπορεί να προσαρμοστεί στις δυνατότητες κάθε παιδιού και, όπου το άλμα δεν είναι εφικτό, να αντικατασταθεί από ισοδύναμη κινητική δραστηριότητα, όπως μετακίνηση, ώθηση, ρίψη ή άλλη λειτουργική κίνηση. Βασική αρχή είναι η συμμετοχή και η προσπάθεια κάθε μαθητή, χωρίς συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών τρόπων συμμετοχής.

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Παράλληλα με το κεντρικό άλμα, τα σχολεία μπορούν να οργανώσουν πλήθος άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν αθλοπαιδιές, σκυταλοδρομίες, κινητικά και συνεργατικά παιχνίδια, παραδοσιακοί χοροί και παιχνίδια, πεζοπορίες, δρόμοι υγείας και δράσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2026, προωθείται επίσης η ενεργή μετακίνηση με το μήνυμα «Περπάτησε, κάνε πετάλι, κινήσου». Έτσι, όπου οι συνθήκες και οι κανόνες οδικής ασφάλειας το επιτρέπουν, οι σχολικές μονάδες μπορούν να ενθαρρύνουν μαθητές να επιλέξουν πιο ενεργούς και βιώσιμους τρόπους μετακίνησης προς και από το σχολείο.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας έχει απευθύνει πρόσκληση και στις αθλητικές ομοσπονδίες, προκειμένου να οργανώσουν την ίδια ημέρα αθλητικές εκδηλώσεις για τη γνωριμία των μαθητών με διαφορετικά αθλήματα. Στόχος είναι να παρουσιαστούν οι κανόνες και τα οφέλη κάθε αθλήματος, αλλά και αξίες όπως η ισότητα, ο σεβασμός, η φιλία και το «ευ αγωνίζεσθαι».

Η φετινή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού επιχειρεί έτσι να μετατρέψει το σχολικό περιβάλλον σε έναν χώρο κίνησης και συμμετοχής, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στο αποτέλεσμα αλλά και στην προσπάθεια, την αυτοβελτίωση, τη συνεργασία και τη συμπερίληψη.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Προσοχή στις απουσίες

Σε περίπτωση αδυναμίας εορτασμού του σχολικού αθλητισμού κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η διοργάνωση δύναται να μεταφερθεί σε άλλη ημέρα. Οι μαθητές λοιπόν εκείνη τη μέρα θα πάνε στα σχολεία χωρίς τσάντες αλλά καλούνται να λάβουν μέρος και να αθληθούν στις αθλητικές δράσεις που είναι προγραμματισμένες να υλοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθεί παρουσιολόγιο καθώς δεν είναι τυπική σχολική αργία αλλά μια σχολική μέρα αφιερωμένη στον σχολικό αθλητισμό.