Στα θρανία η ελληνική παράδοση - Πώς 4.000 Δημοτικά Σχολεία θα αποκτήσουν εργαστήρια χειροτεχνίας

Τη δημιουργία εργαστηρίων χειροτεχνίας σε 4.000 Δημοτικά Σχολεία σε όλη την Ελλάδα προβλέπει νέα δράση του Υπουργείου Παιδείας, με στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν από κοντά παραδοσιακές τεχνικές και να έρθουν σε επαφή με στοιχεία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα «Πολιτιστική Παιδεία – Εργαστήρια Δημιουργίας και Χειροτεχνίας» περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού και υλικών στις σχολικές μονάδες. Μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες, οι μαθητές θα μπορούν να εξοικειωθούν με την υφαντική, το κέντημα, το πλέξιμο και την κεραμική, αποκτώντας παράλληλα εμπειρία σε χειρωνακτικές και δημιουργικές εργασίες.

Οι σχολικές αίθουσες θα αποκτήσουν ειδικές γωνιές-εργαστήρια, με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό να περιλαμβάνει αργαλειούς, τελάρα, νήματα, βελόνες κεντήματος, βελονάκια, υφάσματα και καμβάδες, αλλά και εργαλεία και υλικά για την υφαντική. Για τις δραστηριότητες κεραμικής προβλέπονται πηλός και σετ εργαλείων μοντελαρίσματος.

Παράλληλα, τα σχολεία θα προμηθευτούν πλενόμενες ποδιές, προστατευτικές επιφάνειες και κουτιά αποθήκευσης, ώστε ο εξοπλισμός να μπορεί να χρησιμοποιείται και να διατηρείται με οργανωμένο τρόπο μέσα στις σχολικές μονάδες. Η δράση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιωματική μάθηση, καθώς οι μαθητές δεν θα περιορίζονται στη θεωρητική γνωριμία με τις παραδοσιακές τέχνες, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν οι ίδιοι στη διαδικασία δημιουργίας. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η ενίσχυση της δημιουργικότητας, η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και η γνωριμία με τεχνικές που αποτελούν μέρος της πολιτιστικής παράδοσης.

Το πρόγραμμα συνδέεται με τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς η παραδοσιακή χειροτεχνία περιλαμβάνει γνώσεις και τεχνικές που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Η εισαγωγή τους στο σχολικό περιβάλλον επιχειρεί να δημιουργήσει έναν ακόμη τρόπο επαφής των παιδιών με την παράδοση και τον πολιτισμό.

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Για την υλοποίηση της δράσης προβλέπεται δημόσια δαπάνη ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η πράξη έχει ημερομηνία έναρξης την 5η Ιουλίου 2026 και ημερομηνία λήξης την 30ή Ιουνίου 2028. Συνολικά, στόχος είναι να εξοπλιστούν 4.000 Δημοτικά Σχολεία της επικράτειας με τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία για τη λειτουργία των εργαστηρίων δημιουργίας και χειροτεχνίας.

Ζαχαράκη για υφαντική, πλέξιμο και κεραμική στα Δημοτικά: «Η χειροτεχνία είναι εργαλείο μάθησης»

Yπενθυμίζεται ότι η υπουργός Παιδείας από την περασμένη σχολική χρονιά είχε προαναγγείλει την δράση υπερασπιζόμενη την εκπαιδευτική αξία της πρωτοβουλίας. Όπως σημείωσε «η δημιουργία «γωνιάς χειροτεχνίας και δημιουργίας» μέσα στο σχολικό περιβάλλον δεν έρχεται να ανταγωνιστεί την τεχνολογία, αλλά να προσθέσει έναν ακόμη τρόπο βιωματικής μάθησης.» Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, η χειροτεχνία λειτουργεί ως εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθώς μέσα από την πρακτική ενασχόληση τα παιδιά καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την παρατηρητικότητά τους. Παράλληλα, η διαδικασία απαιτεί συγκέντρωση, υπομονή και επιμονή, στοιχεία που μπορούν να ενισχύσουν τη μαθησιακή εμπειρία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διάσταση της ευεξίας και της ψυχικής ανθεκτικότητας, υποστηρίζοντας ότι η δημιουργική απασχόληση μπορεί να λειτουργήσει θετικά για τους μαθητές, προσφέροντάς τους έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης και συμμετοχής στη σχολική ζωή.