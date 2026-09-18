Ακόμη μία γιορτή αυτήν την εβδομάδα. Ποιοι γιορτάζουν σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία η μνήμη της Αγίας Αριάδνης, του Οσίου Ευμενίου, επισκόπου Γορτύνης, του Αγίου Κάστορος και του Οσίου Ρωμύλου.

Ποιοι έχουν την ονομαστική τους εορτή σήμερα:

Αριάδνη

Αριάνα

Ευμένιος

Ευμένης

Ευμενία

Κάστωρ

Κάστορας

Κάστορης

Ρωμύλος

Ρωμύλιος

Ρωμύλης

Ρωμύλα

Ρωμυλία

Ρωμύλη

Ρωμυλαία

Η Αγία Αριάδνη

Η Αγία Αριάδνη έζησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Αδριανού και Αντωνίνου και ήταν χριστιανή στη Φρυγία. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, αρνήθηκε να συμμετάσχει σε ειδωλολατρική τελετή και υπέστη διωγμούς και βασανιστήρια για την πίστη της.

Ο Όσιος Ευμένιος

Την ίδια ημέρα τιμάται και ο Όσιος Ευμένιος, επίσκοπος Γορτύνης Κρήτης, ο οποίος αναφέρεται στην εκκλησιαστική παράδοση ως θαυματουργός. Η μνήμη του συνδέεται με την Κρήτη και ιδιαίτερα με τη Γόρτυνα.