Η εξομολόγηση ανήμερα της γιορτής της.

Την γιορτή της έχει σήμερα η Φαίη Σκορδά. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, δημοσίευσε ανήμερα της γιορτής της, μία συγκινητική φωτογραφία του παρελθόντος, τιμώντας έτσι τη θεία και νονά της, Σοφία.

Όπως εξομολογήθηκε, όχι μόνο πήρε το όνομά της, αλλά ήταν και η γυναίκα που τη βοήθησε να έρθει στη ζωή, καθώς ήταν εκείνη που την ξεγέννησε.

«Η δική μου Σοφία Θεία μου, νονά μου, πήρα το όνομά της, με ξεγέννησε, ήταν πάντα δίπλα μου με τη σοφία της και τη μεγάλη πίστη της στον Θεό. Σ’ αγαπώ πάντα και σε σκέφτομαι. Χρόνια πολλά », έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

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