Ήπιες καιρικές συνθήκες αναμένονται σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Γενικά αίθριος θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, η παρουσία πρόσκαιρων νεφώσεων τις θερμές ώρες της ημέρας ενδέχεται να φέρει τοπικά φαινόμενα στα ορεινά, ενώ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, νεφώσεις - πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες - θα έχουμε κυρίως στα ηπειρωτικά. Στις ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, μάλιστα, είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι, έντασης 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά τμήματα και το Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειες διευθύνσεις εντάσεως 4 με 5 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη την επικράτεια.