Αναβλήθηκε η συναυλία του στο Μεσολόγγι.

Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο υπέστη ο Σταμάτης Σπανουδάκης όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media. Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε του έχει αφήσει ένα πρόβλημα στο δεξί χέρι και δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τη συναυλία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι για την Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου.

«Το μόνο που με στεναχωρεί και θέλω να ζητήσω συγγνώμη είναι οι άνθρωποι και οι μουσικοί μου που είχαν ετοιμαστεί για τη συναυλία και εγώ τους πούλησα. Πρέπει να κάνω κάποιες εξετάσεις για να δω μη μου συμβεί κάτι άλλο χειρότερο» είπε ο Σταμάτης Σπανουδάκης.

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