Πληθαίνουν τα περιστατικά τους τελευταίους μήνες.

Για υποθέσεις εξαπάτησης μέσω τηλεφωνικών κλήσεων συνελήφθησαν χθες και προχθές δύο γυναίκες στην Καβάλα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και αναζητούνται οι συνεργοί τους.

Στην πρώτη περίπτωση, προχθές, ένας άνδρας δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο δράστη, ο οποίος, προσποιούμενος αρχικά τον ιατρό με πρόσχημα ότι συγγενικό του πρόσωπο έχει τραυματισθεί και απαιτείται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια απειλώντας τον για την σωματική του ακεραιότητα, επιχειρούσε να τον πείσει να συγκεντρώσει χρήματα και τιμαλφή για να τα παραδώσει.

Παράλληλα, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον άνδρα, προσποιούμενος τον αστυνομικό και με το πρόσχημα αστυνομικής επιχείρησης για τη σύλληψη ατόμων που δραστηριοποιούνται σε απάτες, τον έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα από την οικία του και να τα εναποθέσει σε σημεία που του υποδείκνυε τηλεφωνικά, απ' όπου παρελήφθησαν από συνεργό του.

Ο δράστης συνέχισε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον άνδρα, προσπαθώντας να τον πείσει να παραδώσει και άλλα χρήματα, εκείνος όμως αντιλήφθηκε την απάτη και έπειτα από σχετική καταγγελία οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί εντόπισαν μία γυναίκα να μεταβαίνει με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο σε προκαθορισμένο σημείο για τη συμφωνημένη παραλαβή, όπου και συνελήφθη.

Κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποίησε η συλληφθείσα και το σύνολο των αφαιρεθέντων χρημάτων και κοσμημάτων που βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος και στην κατοχή της, τα οποία αποδόθηκαν στον κάτοχό τους.

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Στη δεύτερη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, σε οικισμό της Καβάλας, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή και απειλώντας την για τη σωματική της ακεραιότητα επιχειρούσε να την εξαπατήσει και να την πείσει να συγκεντρώσει χρήματα και τιμαλφή που είχε στην οικία της για να τα παραδώσει.

Παράλληλα, προκειμένου να γίνει πιο πιστευτός, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της άγνωστος δράστης προσποιούμενος τον αστυνομικό και με το πρόσχημα αστυνομικής επιχείρησης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που δραστηριοποιούνται σε τηλεφωνικές απάτες, την προέτρεψε να συνεργαστεί μαζί του για τη σύλληψη των υποτιθέμενων δραστών που την απειλούσαν, εναποθέτοντας χρήματα και τιμαλφή σε προκαθορισμένο σημείο.

Έπειτα από σχετική καταγγελία οργανώθηκε άμεσα αστυνομική επιχείρηση από τους παραπάνω αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε μία γυναίκα, η οποία μετέβη στο προκαθορισμένο σημείο για την παραλαβή των συμφωνηθέντων, όπου και συνελήφθη.