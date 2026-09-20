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Τι αναφέρει η ανακοίνωση.

Το νοσοκομείο «Ελπίς» με ανακοίνωση του πήρε θέση για τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο πως υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία με σκοπό την τροποποίηση της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία διατυπώνονται ισχυρισμοί περί τηλεφωνικής παρέμβασης προς το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» με σκοπό την αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου ασθενούς, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και διαψεύδονται κατηγορηματικά.

Δηλώνουμε ότι εμείς, ο Πρόεδρος και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, δεν δεχθήκαμε καμία τηλεφωνική επικοινωνία ούτε οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση με αντικείμενο ή σκοπό την τροποποίηση της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου.

Η διαπίστωση και η καταγραφή της ώρας θανάτου αποτελούν αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα και πραγματοποιούνται από το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία.

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Ο Πρόεδρος

Σταύρος Γεωργόπουλος

Ο Διοικητής

Σταύρος Θεοδωρίδης» αναφέρει η ανακοίνωση.