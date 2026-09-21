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Και η παρουσία της Ντόρας στην κηδεία.

Τα θερμά του συλλυπητήρια για το θάνατο της Μαργαρίτας εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας με τηλεφώνημά του στον Γιώργο Παπανδρέου.

Η δε Ντόρα Μπακογιάννη παρέστη με τον σύζυγό της Ισίδωρο Κούβελο στην κηδεία στο Α' Νεκροταφείο το πρωί της Κυριακής.

Ντόρα, Αλέξης και Γιώργος άλλωστε έχουν έρθει ανθρώπινα πολύ κοντά μέσω και της παρουσίας τους στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΥΓ: Προσωπικά δεν κατανοήσαμε γιατί δεν παρέστη εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ στην κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή. Εκτός και αν δεν τον είδαμε...

Β.Σκ.