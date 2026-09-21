Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Κέντρο της ΕΛΑΣ.

Δημοσκόπηση με τα κλασικά ερωτήματα και με πολλά ενδιαφέροντα ακόμα, παραδίδει όπως πληροφορούμαστε ακόμα και σήμερα στον Αλέξη Τσίπρα ο Νίκος Μαραντζίδης.

Το μεσημέρι, άλλωστε, συνεδριάζει το Πολιτικό Κέντρο της ΕΛΑΣ υπό τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να συζητήσει τις προτεραιότητες της ΕΛΑΣ το επόμενο διάστημα.

Μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στο Πολιτικό Κέντρο είναι ο γραμματέας του κόμματος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο διευθυντής του γραφείου του προέδρου Γιώργος Βασιλειάδης, ο Κώστας Τούμπουρος, ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Νίκος Μαραντζίδης, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Θεώνη Κουφονικολάκου, η Ευγενία Φωτονιάτα, ο Μιχάλης Καλογήρου, ο Θανάσης Καρτερός, η Άννα Παπαδοπούλου και άλλοι.

Εκεί θα συγκεκριμενοποιηθούν οι περιοδείες του προέδρου, η περαιτέρω εξειδίκευση του προγράμματος που εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ, τα νέα πρόσωπα κοκ...

Β.Σκ.