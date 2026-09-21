Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στην αρχή του ποδηλατόδρομου στην Ηγουμενίτσα.

Νεκρή βρέθηκε μια 25χρονη γυναίκα στην Ηγουμενίτσα, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε τραυματισμένος ένας 27χρονος άνδρας, ο οποίος αρχικά φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι και οι δύο είχαν πέσει θύματα επίθεσης από τέσσερις κουκουλοφόρους.

Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, δεν έπεισε τους αστυνομικούς, καθώς κατά την έρευνα προέκυψαν αντιφάσεις στην κατάθεσή του. Περίπου τρεις ώρες μετά το περιστατικό, ο 27χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι ο ίδιος σκότωσε την 25χρονη.

Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή στον ποδηλατόδρομο

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στην αρχή του ποδηλατόδρομου στην Ηγουμενίτσα. Λίγο πριν τις 22:00, περίπου στις 21:40, ένας περιπατητής εντόπισε την 25χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και ειδοποίησε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε ώστε να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να συλλεχθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην έρευνα.

Η γυναίκα έφερε, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

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Σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε η 25χρονη εντοπίστηκε τραυματισμένος ο 27χρονος. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ηγουμενίτσας, όπου και εξετάστηκε από τους γιατρούς.

Η αρχική εκδοχή για τους τέσσερις κουκουλοφόρους

Κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι τέσσερα άτομα, τα οποία είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, επιτέθηκαν τόσο στον ίδιο όσο και στην 25χρονη.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας συνέχισαν την έρευνα, εξετάζοντας τα δεδομένα της υπόθεσης και την κατάθεση του 27χρονου. Στην πορεία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διαπίστωσαν αντιφάσεις στην περιγραφή του για όσα είχαν συμβεί.

Περίπου τρεις ώρες μετά την αρχική αναφορά του, ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ο ίδιος επιτέθηκε στην 25χρονη και προκάλεσε τον θάνατό της.

Είχε προηγηθεί διαπληκτισμός

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε πως πριν από την επίθεση είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με την 25χρονη, την οποία περιέγραψε ως πρώην σύντροφό του.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα επίθεση, αλλά και το κίνητρο πίσω από αυτή.

Καθοριστικό στοιχείο για την έρευνα αποτελεί και το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε. Το αντικείμενο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τις Αρχές, ύστερα από υπόδειξη του 27χρονου, σε σημείο όπου φέρεται να το είχε πετάξει κατά την απομάκρυνσή του από τον τόπο του εγκλήματος.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες θανάτου της 25χρονης αναμένεται να αποσαφηνιστούν περαιτέρω από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η έρευνα των αστυνομικών Αρχών συνεχίζεται.