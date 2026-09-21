Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες περιήλθε στην κατοχή του η συγκεκριμένη φωτογραφία.

Σημαντική εξέλιξη στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, καθώς ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να είχε λάβει από τη γιατρό φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή.

Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες περιήλθε στην κατοχή του η συγκεκριμένη φωτογραφία, αλλά και για τη σχέση του με τη γιατρό. Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί εάν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να εφαρμόζονταν.

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία για την επαγγελματική δραστηριότητα του 54χρονου προφυλακισμένου γιατρού φέρνει στο φως το ΕΡΤnews, καταγράφοντας τη συμμετοχή του σε συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις γύρω από τις κυτταρικές και τις λεγόμενες «αναγεννητικές» θεραπείες.

Η εκπαίδευση γιατρών και οι συνεργασίες στο εξωτερικό

Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα και στον χώρο της εκπαίδευσης, προσκαλώντας γιατρούς από άλλες χώρες προκειμένου να τους παρουσιάσει κυτταρικές θεραπείες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προέβαλλε την εμπειρία του στον συγκεκριμένο τομέα και επιδίωκε συνεργασίες για την ανάπτυξη θεραπειών που συνδύαζαν, όπως υποστήριζε, την ολιστική προσέγγιση με τη χρήση βλαστοκυττάρων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου και παρουσιάστηκε από το ΕΡΤnews, ο κατηγορούμενος γιατρός εμφανίζεται σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη μαζί με συνάδελφό του, δερματολόγο από τις Φιλιππίνες.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η γιατρός αναφέρει ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπαίδευσης και διεθνούς συνεργασίας με στόχο την προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής.

Οι παρουσίες σε διεθνή συνέδρια

Ο 54χρονος φέρεται να είχε παρουσία και σε επιστημονικές διοργανώσεις εκτός Ελλάδας, όπου παρουσίαζε τις εφαρμογές συστημάτων που σχετίζονται με βλαστοκύτταρα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε χαρακτηρίσει τη διαδικασία «την ασφαλέστερη διαδικασία που έχω συναντήσει». Όπως εξηγούσε, επρόκειτο για αυτόλογα βλαστοκύτταρα, δηλαδή κύτταρα που προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή, υποστηρίζοντας ότι όταν η διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής τέχνης δεν υπάρχει κίνδυνος για τον ασθενή.

Τον Οκτώβριο του 2024, στη Βαλένθια της Ισπανίας, είχε συμμετάσχει ως ομιλητής σε συνέδριο που αφορούσε την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου, παρουσιάζοντας τις εφαρμογές του συγκεκριμένου συστήματος.

Έναν χρόνο αργότερα, το 2025, βρέθηκε στη Σεούλ της Νότιας Κορέας για διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Η παρουσίασή του αφορούσε αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα και τη χρήση συνδυαστικών θεραπειών που, όπως υποστήριζε, μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση ή ακόμη και την αντιστροφή της βιολογικής ηλικίας.

Οι ισχυρισμοί για τη «βιολογική ηλικία»

Ο γιατρός παρουσίαζε παράλληλα δικές του μελέτες και αποτελέσματα των μεθόδων που υποστήριζε ότι εφαρμόζει.

Σε υλικό που φέρεται να παρουσίαζε σε πελάτες και συνεργάτες του, εμφανιζόταν ο ισχυρισμός ότι μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου ο δείκτης βιολογικής ηλικίας μπορούσε να μειωθεί κατά σχεδόν οκτώ χρόνια.

Σε συνέντευξή του είχε αναφέρει ακόμη ότι από το 2021 ασχολείται συστηματικά με τα βλαστοκύτταρα CD34+, συνδυάζοντας, όπως έλεγε, την αναγεννητική ιατρική με την εσωτερική παθολογία. Παράλληλα, διαφήμιζε ότι είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 1.000 θεραπείες.

«Αν και η λήψη μπορεί να γίνει και από τον μυελό των οστών, προτιμούμε το περιφερικό αίμα, καθώς μας παρέχει την απαραίτητη ποιότητα και ποσότητα κυττάρων για την επίτευξη των βέλτιστων θεραπευτικών αποτελεσμάτων για τους ασθενείς μας», είχε δηλώσει ο 54χρονος.

Η εκπαιδευτική ακαδημία στο Κολωνάκι

Παράλληλα με την ιατρική του δραστηριότητα, στο Κολωνάκι είχε δημιουργηθεί εκπαιδευτική ακαδημία με αντικείμενο την ενημέρωση, την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα και τις προηγμένες βιοτεχνολογικές εφαρμογές.

Στον χώρο διοργανώνονταν επιστημονικές εκδηλώσεις και συνέδρια, ενώ προβλεπόταν πρακτική εκπαίδευση και επίδειξη εξοπλισμού. Στις σχετικές παροχές περιλαμβάνονταν επίσης επιστημονική βιβλιοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό.

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν περιοριζόταν στην Ελλάδα, καθώς περιλάμβανε επαφές, συνεργασίες και εκπαίδευση γιατρών από το εξωτερικό.