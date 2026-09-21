Η ιρανική οικονομία δοκιμάζεται επί σειρά ετών από τον χρόνιο υπερπληθωρισμό και τη μεγάλη υποτίμηση του ριάλ.

Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν συρρικνώθηκε πολύ την περίοδο από τον Μάρτιο ως τα τέλη Ιουνίου, όταν η χώρα βομβαρδιζόταν από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Κυριακή.

Την περίοδο αυτή, η οποία αντιστοιχεί στο πρώτο τρίμηνο του περσικού ημερολογίου, το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 10,1% σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαϊκού τομέα, καθώς η οικονομία της Ισλαμικής Δημοκρατίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές υδρογονανθράκων.

Το Ιράν δέχτηκε επίθεση την 28η Φεβρουαρίου, η οποία δεν σταμάτησε παρά με την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο, έπειτα από 40 ημέρες βομβαρδισμών κι ενεργειών αντιποίνων. Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον υπέγραψαν κατόπιν στα μέσα Ιουνίου καταρχήν συμφωνία η οποία στη θεωρία θα οδηγούσε στο τέλος του πολέμου, αλλά οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν πολύ γρήγορα, με τα μέρη να αλληλοκατηγορούνται πως παραβίασαν τους όρους της.

Η ιρανική οικονομία δοκιμάζεται επί σειρά ετών από τον χρόνιο υπερπληθωρισμό και τη μεγάλη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, του ριάλ, εξαιτίας των κυρώσεων. Ο πόλεμος επέτεινε ακόμη περισσότερο το φαινόμενο αυτό, το οποίο μειώνει με ραγδαίο ρυθμό την αγοραστική δύναμη των Ιρανών.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 69,9% σε ετήσια βάση, κατά τον επίσημο αριθμό που εκτιμάται ότι απέχει πολύ από το να αντανακλά τις πελώριες αυξήσεις τιμών, ειδικά διατροφικών προϊόντων.

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Το ιρανικό νόμισμα δεν σταματά στο μεταξύ να υποχωρεί ως προς τη συναλλαγματική ισοτιμία του έναντι των ξένων νομισμάτων. Αυτή με το δολάριο ανερχόταν χθες Κυριακή σε περίπου 1:2,3 εκατ. ριάλ, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο ιστότοπους που παρακολουθούν τη μαύρη αγορά συναλλάγματος.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προβλέπει συρρίκνωση κατά 5,4% του ΑΕΠ του Ιράν φέτος, σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις του, που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιούλιο.