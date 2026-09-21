Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ για παράδοση Νοεμβρίου υποχώρησαν κατά 1,66%, στα 102,15 δολάρια το βαρέλι στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Μπρεντ να διατηρείται πάνω από το κρίσιμο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, παρά τη διορθωτική υποχώρηση της τιμής σήμερα Δευτέρα. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι συνεχιζόμενοι κίνδυνοι για την προσφορά διατηρούν την ενεργειακή αγορά υπό πίεση, εντείνοντας παράλληλα τις ανησυχίες για το κόστος της ενέργειας και τον πληθωρισμό.

Πάνω από τα 100 δολάρια το Μπρεντ

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ για παράδοση Νοεμβρίου υποχώρησαν κατά 1,66%, στα 102,15 δολάρια το βαρέλι στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Παρά την πτώση, η τιμή εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια, επίπεδο που αντανακλά την έντονη αβεβαιότητα γύρω από την ενεργειακή τροφοδοσία. Το αμερικανικό αργό για παράδοση Οκτωβρίου καταγράφει επίσης πτώση 1,83%, στα 98,46 δολάρια το βαρέλι.

Η υποχώρηση των τιμών δεν αλλάζει την εύθραυστη εικόνα της αγοράς. Οι νέες επιθέσεις των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, εναντίον της Σαουδικής Αραβίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη το Σάββατο επανέφεραν στο προσκήνιο τον κίνδυνο διαταραχών στην παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου από μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές περιοχές του κόσμου.

Ανθεκτικές οι πετρελαϊκές ροές

Προς το παρόν, πάντως, οι πετρελαϊκές ροές εμφανίζονται περισσότερο ανθεκτικές από ό,τι αναμενόταν. Αναλυτές σημειώνουν ότι οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή παραμένουν «απροσδόκητα ισχυρές», παρά τα προβλήματα στον αγωγό Ανατολής - Δύσης της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι συνολικές ροές πετρελαίου διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 17,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως κατά τις τελευταίες δέκα ημέρες. Ωστόσο, εξακολουθούν να βρίσκονται κατά 6,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερα από τον μέσο όρο του 2025, στοιχείο που υπογραμμίζει ότι οι συνθήκες εφοδιασμού απέχουν από την πλήρη ομαλοποίηση.

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