Η παρουσία, πάντως, μιας πρωτεϊνικής πηγής στο πιάτο δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμερίζονται άλλες ομάδες τροφίμων.

Η πρωτεΐνη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των νέων Διατροφικών Οδηγιών για τους Αμερικανούς, οι οποίες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην επαρκή πρόσληψή της σε σχέση με τις προηγούμενες συστάσεις. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι αν χρειάζεται πράγματι να υπάρχει κάποια πηγή πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα.

Οι νέες οδηγίες προτείνουν ημερήσια πρόσληψη περίπου 1,2 έως 1,6 γραμμαρίων πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους, ποσότητα σημαντικά υψηλότερη από την προηγούμενη σύσταση. Για το τι σημαίνει αυτό στην πράξη, η Grace A. Derocha, εγγεγραμμένη διαιτολόγος και εκπρόσωπος της Academy of Nutrition and Dietetics, εξηγεί τι πρέπει να γνωρίζουμε.

Είναι απαραίτητη η πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα;

Όπως επισημαίνει η Derocha, για όσους δεν προσλαμβάνουν αρκετή πρωτεΐνη, η αύξηση της κατανάλωσής της μπορεί να είναι χρήσιμη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να καταναλώνουμε υπερβολικές ποσότητες.

Η ειδικός προτείνει η πρωτεΐνη να προέρχεται από διαφορετικές πηγές, τόσο ζωικές όσο και φυτικές. Ψάρια, πουλερικά, κρέας, αυγά και γαλακτοκομικά μπορούν να αποτελέσουν επιλογές, ενώ σημαντικές φυτικές πηγές είναι τα φασόλια, οι φακές, τα μπιζέλια, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι.

Η κατανομή της πρωτεΐνης μέσα στην ημέρα έχει επίσης σημασία. Σύμφωνα με την ίδια, είναι προτιμότερο να υπάρχει πρωτεΐνη στα επιμέρους γεύματα αντί να καταναλώνεται το μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας ποσότητας σε ένα μόνο γεύμα.

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Η παρουσία, πάντως, μιας πρωτεϊνικής πηγής στο πιάτο δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμερίζονται άλλες ομάδες τροφίμων. Μια ισορροπημένη διατροφή εξακολουθεί να χρειάζεται ποικιλία και διαφορετικά θρεπτικά συστατικά.

Η ποσότητα πρωτεΐνης δεν είναι ίδια για όλους

Οι ανάγκες σε πρωτεΐνη διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η ηλικία, ο τρόπος ζωής, το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας, τυχόν χρόνια προβλήματα υγείας και το οικογενειακό ιστορικό μπορούν να επηρεάσουν τις διατροφικές ανάγκες.

Γι' αυτό και ένας συγκεκριμένος στόχος πρωτεΐνης δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλος για όλους. Η Derocha συνιστά εξατομικευμένη καθοδήγηση από εγγεγραμμένο διαιτολόγο ή επαγγελματία υγείας, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι διατροφικοί ή ιατρικοί στόχοι.

Οι ανησυχίες για το κόκκινο κρέας και τα κορεσμένα λιπαρά

Η αυξημένη έμφαση στην πρωτεΐνη έχει προκαλέσει επίσης συζήτηση γύρω από ορισμένες τροφές που εμφανίζονται ψηλά στις νέες διατροφικές συστάσεις, όπως το βούτυρο, το βοδινό λίπος, το κόκκινο κρέας και τα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα.

Η Derocha εκφράζει προβληματισμό για το γεγονός ότι η έμφαση σε αυτές τις τροφές μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, καθώς οι ίδιες οδηγίες συστήνουν τον περιορισμό των κορεσμένων λιπαρών στο 10% των ημερήσιων θερμίδων.

Όπως σημειώνει, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών με ακόρεστα λιπαρά, ιδιαίτερα πολυακόρεστα λιπαρά φυτικής προέλευσης, μπορεί να συμβάλει στη μείωση της χοληστερόλης και του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Το βασικό μήνυμα, επομένως, δεν είναι απλώς «περισσότερη πρωτεΐνη», αλλά επαρκής και ισορροπημένη πρόσληψη πρωτεΐνης από διαφορετικές πηγές, μέσα σε μια συνολικά ποικίλη διατροφή.