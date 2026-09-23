Η διαδικασία για να δουν οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2026 τις βαθμολογίες τους.

Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2026 καθώς ανακοινώνονται το μεσημέρι οι βαθμολογίες στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας οι βαθμολογίες ανακοινώνονται σήμερα στα ΓΕΛ της χώρας που είχαν υποψηφίους. Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που αναρτώνται στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πώς και πού θα δείτε τις βαθμολογίες

Όλοι οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2026 των ΓΕΛ θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες. Επίσης οι βαθμολογίες θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό τους τηλέφωνο, σε όσους το είχαν αιτηθεί.