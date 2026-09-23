Η λίστα με τα σχολεία που θα μείνουν κλειστά λόγω της γιορτής της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας - Τι θα γίνει με τα μαθήματα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου.

Η τρέχουσα σχολική εβδομάδα ολοκληρώνεται με χαμόγελα για τους μαθητές σε Πύλο και Κύθηρα καθώς η γιορτή της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας που τιμάται την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και είναι πολιούχος των δύο περιοχών φέρνει κλειστά σχολεία ανήμερα της γιορτής. Μάλιστα οι μαθητές των δύο αυτών περιοχών έχουν κάθε λόγο να είναι χαρούμενοι καθώς μετά την μονοήμερη σχολική ανάπαυλα άνευ μαθημάτων τους περιμένει μια σχολική μέρα με υποχρεωτική μεν παρουσία στην τάξη αλλά αντί μαθημάτων υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες αθλητικές δράσεις του σχολείου για την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Η γιορτή της Μυρτιδιώτισσας φέρνει κλειστά σχολεία σε Κύθηρα και Πύλο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. 40 μέρες μετά τον Δεκαπενταύγουστο που γιορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου η Εκκλησία τιμά την Παναγία την Μυρτιδιώτισσα που τυγχάνει πολιούχος των Κυθήρων αλλά και της Πύλου. Η εορτή της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας τιμάται κάθε χρονο με λαμπρότητα και κατάνυξη ενώ όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις πολιούχων τα σχολεία όλων των βαθμίδων και στις 2 περιοχές παραμένουν κλειστά ανήμερα της γιορτής.

Επιστροφή στα θρανία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου αλλά χωρίς μαθήματα

Μετά την ανάπαυλα με κλειστά σχολεία την Πέμπτη 24 του μήνα οι μαθητές όχι μόνο των Κυθήρων και της Πύλου αλλά και όλης της Ελλάδας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια σχολική μέρα αφιερωμένη στον σχολικό αθλητισμό λόγω του εορτασμού της Πανελλήνιας Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, η οποία συμπίπτει με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο ανήμερα αυτής της μέρας οι μαθητές δεν θα κάνουν τα μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμά τους αλλά συμμετέχουν σε οργανωμένες αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας. Το φετινό κεντρικό μήνυμα είναι «Άλμα προς το Μέλλον», ενώ το σύνθημα της δράσης είναι «Ένα άλμα. Μία Ελλάδα. Ένα κοινό όνειρο.» Κεντρική δράση της ημέρας θα είναι το άλμα σε μήκος χωρίς φόρα, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τα σχολεία να πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητα συμβολικά στις 10 το πρωί. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως δύο προσπάθειες, με την καλύτερη επίδοση να μπορεί να καταγραφεί από τη σχολική μονάδα. Η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο σχολικό προαύλιο ή σε άλλη κατάλληλη αθλητική εγκατάσταση, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου.

Το ζητούμενο, πάντως, δεν είναι η ανάδειξη των καλύτερων επιδόσεων. Η δράση έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές, με προσαρμογές όπου χρειάζεται για παιδιά με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τη συμμετοχή μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι δραστηριότητες μπορούν να προσαρμόζονται στις δυνατότητες κάθε παιδιού, ώστε η συμμετοχή να είναι ισότιμη. Όπου το άλμα δεν είναι εφικτό, μπορεί να επιλεγεί άλλη αντίστοιχη κινητική δραστηριότητα, όπως ρίψη, ώθηση, έκταση ή μετακίνηση. Οι επιδόσεις στις διαφορετικές μορφές συμμετοχής δεν συγκρίνονται μεταξύ τους.

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Παράλληλα με το άλμα, κάθε σχολική μονάδα μπορεί να οργανώσει το δικό της πρόγραμμα, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, τον διαθέσιμο χώρο και τις υποδομές. Στις προτεινόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνονται αθλοπαιδιές, σκυταλοδρομίες, συνεργατικά και κινητικά παιχνίδια, παραδοσιακά παιχνίδια και χοροί, πεζοπορίες και δρόμοι υγείας, καθώς και δράσεις γνωριμίας με Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα. Μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες γύρω από τη σωματική άσκηση, την υγεία, την ισορροπημένη διατροφή, την ψυχική ευεξία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η φετινή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού επιχειρεί έτσι να μετατρέψει το σχολικό περιβάλλον σε έναν χώρο κίνησης και συμμετοχής, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στο αποτέλεσμα αλλά και στην προσπάθεια, την αυτοβελτίωση, τη συνεργασία και τη συμπερίληψη.

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