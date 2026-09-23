Για τις αλλαγές στα κόμιστρα των ταξί από και προς αεροδρόμιο αλλά και για τα προβλήματα του κλάδου μίλησε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ταξί, την αύξηση των κομίστρων, τα ηλεκτρικά ταξί, αλλά και τις αλλαγές που προωθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Λυμπερόπουλος τοποθετήθηκε για μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί.

Η αναφορά στον Πάνο Καμμένο

Αναφερόμενος στον Πάνο Καμμένο, ο κ. Λυμπερόπουλος υποστήριξε ότι τα Μέσα Ενημέρωσης του δίνουν βήμα, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του χρησιμοποιούνται για πολιτική αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά.

«Τα Μέσα Ενημέρωσης δίνουν βήμα σε έναν αποτυχημένο πολιτικό όπως ο Καμμένος. Δεν έχει κόμμα, απλώς εκμεταλλεύονται αυτά που λέει για να χτυπήσουν τον Σαμαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για Κώτσηρα και Κυρανάκη

Σε ερώτηση για το εάν ο υπουργός Κώτσηρας έχει αλλάξει τις ρυθμίσεις που είχαν προωθηθεί από τον προηγούμενο υπουργό, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απάντησε ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ουσιαστική αλλαγή.

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Ωστόσο, όπως ανέφερε, ο κ. Κώτσηρας συζητά με τον κλάδο προκειμένου να διορθωθούν ζητήματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επιβαρύνει σημαντικά τους επαγγελματίες οδηγούς.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στις πολυεθνικές με ΙΧ, αλλά και στο ζήτημα του ποινικού μητρώου και της ειδικής άδειας των οδηγών ταξί.

Τα ηλεκτρικά ταξί

Για την ηλεκτροκίνηση στον κλάδο των ταξί, ο κ. Λυμπερόπουλος υποστήριξε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη ανανέωσης του στόλου, ωστόσο μέχρι σήμερα έχουν αποκτηθεί μόλις 18 ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Όπως ανέφερε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το κόστος αγοράς των οχημάτων, αλλά και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν οδηγοί που να επιθυμούν να εργαστούν με ηλεκτρικά ταξί, καθώς οι πολλές ώρες αναμονής, σε συνδυασμό με την έλλειψη υποδομών, επηρεάζουν το εισόδημά τους.

Η αύξηση στα κόμιστρα

Αναφερόμενος στην αύξηση των κομίστρων, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ ανέφερε ότι η μεσοσταθμική αύξηση ανέρχεται σε 9%.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αύξηση αυτή δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει την άνοδο του κόστους των καυσίμων, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο κλάδος έχει ζητήσει τη θέσπιση επαγγελματικού καυσίμου.

«Η μεσοσταθμική αύξηση είναι 9%, δεν είναι αύξηση που αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταποκριθεί στην τρομερή αύξηση των καυσίμων», ανέφερε.

Τι ισχύει για το αεροδρόμιο

Για το κόμιστρο των διαδρομών προς και από το «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο κ. Λυμπερόπουλος σημείωσε ότι η προηγούμενη αύξηση είχε γίνει το 2022 και ότι η νέα αύξηση βρίσκεται ήδη σε ισχύ.

Χαρακτήρισε τη μεταβολή «μικρή τονωτική ένεση» για τον κλάδο, ενώ ζήτησε περαιτέρω αλλαγές στο χιλιόμετρο, στη μονή και διπλή ταρίφα, καθώς και στην ελάχιστη διαδρομή.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η ελάχιστη διαδρομή θα πρέπει να αυξηθεί στα 5 ευρώ από τα 4 ευρώ που είναι σήμερα, υποστηρίζοντας ότι τα αιτήματα του κλάδου δεν είναι υπερβολικά και ότι λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση των πολιτών.

Γιατί τα ταξί δεν σταματούν πλέον στον δρόμο

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ αναφέρθηκε τέλος και στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται πλέον οι μετακινήσεις με ταξί.

Όπως είπε, η μεταφορά έχει μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό στις εφαρμογές και στα ραδιοταξί, σημειώνοντας ότι το 99% των ταξί που δεν σταματούν πλέον στον δρόμο έχει λάβει διαδρομές μέσω εφαρμογών ή ραδιοταξί.