«Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήξερε; Δεν έβλεπε; Δεν ρώτησε;» τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

«Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματική η εικόνα του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να περιφέρεται στα κανάλια και να παραδέχεται ότι υπήρχε ένα διάτρητο καθεστώς ελέγχων, εποπτείας και παραπλανητικών διαφημίσεων ιδιωτικών δομών υγείας, που ο ίδιος και οι υπηρεσίες του ανακάλυψαν… σήμερα (!) με τη νέα εφαρμογή MedWatch», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Παρουσιάζει, μάλιστα, ως επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη τη χαρτογράφηση της παρανομίας σε βάρος των ασθενών, που ανθούσε ανεμπόδιστα.

Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι «εύλογο» να κάνει promotion σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα».

Καταλήγοντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει: «Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματική η παραδοχή του κ. Γεωργιάδη ότι με πλήρη συνείδηση έκανε τον τηλεοπτικό πλασιέ νανογιλέκων, «που ήταν εξαιρετικά και ξεπούλησαν». Άραγε, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήξερε; Δεν έβλεπε; Δεν ρώτησε;»