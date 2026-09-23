«Σκέφτομαι να κάνω ένα διάλειμμα τριών έως έξι μηνών, επειδή νιώθω εξουθενωμένος και θέλω να επικεντρωθώ στην υγεία μου, να περάσω χρόνο με τη σύζυγό μου, να ταξιδέψω και να σκεφτώ τι θέλω από την επόμενη φάση της επαγγελματικής μου ζωής».

Ένας 28χρονος εργαζόμενος στον τεχνολογικό κλάδο από το Μπανγκαλόρ της Ινδίας, ο οποίος δήλωσε ότι βιώνει έντονη επαγγελματική εξουθένωση, απευθύνθηκε στο Reddit για να ρωτήσει αν ένα διάλειμμα τριών έως έξι μηνών από την εργασία του θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα την επαγγελματική του πορεία.

Ο 28χρονος, με περίπου έξι χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και ετήσιες απολαβές περίπου 30.000 ευρώ εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί προσωρινά από την εργασία του, προκειμένου να επικεντρωθεί στην υγεία του, να περάσει περισσότερο χρόνο με τη σύζυγό του, να ταξιδέψει και να σκεφτεί τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

«Είμαι 28 ετών, μένω στο Μπανγκαλόρ, έχω περίπου έξι χρόνια εμπειρίας και αυτή τη στιγμή κερδίζω 3-3,5 εκατομμύρια ρουπίες τον χρόνο. Σκέφτομαι να κάνω ένα διάλειμμα τριών έως έξι μηνών, επειδή νιώθω εξουθενωμένος και θέλω να επικεντρωθώ στην υγεία μου, να περάσω χρόνο με τη σύζυγό μου, να ταξιδέψω και να σκεφτώ τι θέλω από την επόμενη φάση της επαγγελματικής μου ζωής», έγραψε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι βρίσκεται σε «σχετικά άνετη οικονομική κατάσταση». Η σύζυγός του εργάζεται επίσης, ενώ οι αποταμιεύσεις τους επαρκούν για περίπου έναν χρόνο κάλυψης των οικογενειακών εξόδων.

Όπως είπε, τα μηνιαία έξοδά τους ανέρχονται περίπου σε 1.380 ευρώ (150.000 ρουπίες).

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Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν έχει οικονομικές υποχρεώσεις ή χρέη.

«Δεν έχω δάνεια ή χρέη και οι γονείς μου είναι οικονομικά ανεξάρτητοι, έχουν εξασφαλιστεί και λαμβάνουν σύνταξη», ανέφερε.

Παρά το οικονομικό «μαξιλάρι», ένας προβληματισμός τον δυσκολεύει να πάρει την απόφαση: ο πιθανός αντίκτυπος που θα μπορούσε να έχει στην επαγγελματική του πορεία ένα κενό στο βιογραφικό του.

«Θα εγκατέλειπα ένα εισόδημα 3-3,5 εκατομμυρίων ρουπιών τον χρόνο για αρκετούς μήνες και στη συνέχεια θα έπρεπε να επιστρέψω στην αγορά εργασίας για θέσεις project manager».

Τι απάντησαν οι χρήστες του Reddit

Αναζητώντας συμβουλές από ανθρώπους που έχουν κάνει παρόμοια διαλείμματα, ρώτησε αν οι εργοδότες θα έβλεπαν αρνητικά ένα κενό τριών έως έξι μηνών στο επαγγελματικό του ιστορικό.

Οι απαντήσεις ήταν κατά κύριο λόγο υποστηρικτικές. Ένας χρήστης σχολίασε ότι «οι έξι μήνες δεν αποτελούν μεγάλο κενό σε μια εξαετή επαγγελματική πορεία, ειδικά αν μπορείς να εξηγήσεις με σαφήνεια γιατί πήρες αυτόν τον χρόνο».

Ένας άλλος τον συμβούλεψε να μην δει αυτό το διάλλειμα «ως έξι μήνες απραξίας».

Ένας τρίτος χρήστης πρόσθεσε: «Αν μετά το διάλειμμα νιώσεις ανανεωμένος, αλλά εξακολουθείς να μη θέλεις να επιστρέψεις στη δουλειά, μπορείς να το παρατείνεις. Είναι πιο εύκολο από το να πεις εξαρχής ότι θα μείνεις εκτός εργασίας για έξι μήνες».

Με πληροφορίες από moneycontrol.com