Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους στη διύλιση πετρελαίου και την παραγωγή προϊόντων διύλισης στο ύψος του μέσου όρου των αντίστοιχων αποδεδειγμένων περιθωρίων κέρδους της ΕΕ.

«H υψηλή φορολογική επιβάρυνση και τα υψηλά πληθωριστικά επίπεδα προκαλούν την αλματώδη αύξηση του περιθωρίου κέρδους των ελληνικών διυλιστηρίων σε σχέση με την ΕΕ (European Refining Margin) με αποτέλεσμα την απομύζηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην αιτιολογική έκθεση τροπολογίας που κατέθεσε στη Βουλή για τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διύλιση πετρελαίου και την παραγωγή προϊόντων διϋλισης.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται, από τις οικονομικές καταστάσεις των δύο μεγαλύτερων διυλιστηρίων της χώρας το έτος 2019 προκύπτει μέσο περιθώριο διύλισης στην Ελλάδα 7,6 δολ. ανά βαρέλι. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 αντιστοίχως προκύπτει μέσο περιθώριο διύλισης στην Ελλάδα 22,95 δολ./βαρέλι όταν ο ευρωπαϊκός παραδεκτός δείκτης (Total Energies European Refining Margin) δίνει μέσο ευρωπαϊκό περιθώριο διύλισης στα 12,1 δολ./βαρέλι. «Αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα σήμερα το περιθώριο διύλισης έχει αυξηθεί 200% σε σχέση με το 2019 και ότι το περιθώριο διύλισης στην Ελλάδα σήμερα είναι 90% ανώτερο του Ευρωπαϊκού μέσου (22, 95$/βαρελι έναντι 12,1$/βαρελι)», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Για την εξομάλυνση των διαφορών περιθωρίου κέρδους της Ελλάδας σε σχέση με την ΕΕ και για τη μη μετακύλιση της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στους πολίτες, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους στη διύλιση πετρελαίου και την παραγωγή προϊόντων διύλισης αυτού στο ύψος του μέσου όρου των αντίστοιχων αποδεδειγμένων περιθωρίων κέρδους της ΕΕ αναπροσαρμοζόμενων ανά μήνα. Το μέτρο έχει προσωρινό χαρακτήρα και ισχύει για έναν χρόνο, σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην τροπολογία.