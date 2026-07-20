O Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία σημείωσε αύξηση 14,1% σε ετήσια βάση.

Ισχυρή άνοδο κατά 14,1% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας τον Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, με τα ελληνικά διυλιστήρια να βρίσκονται στο επίκεντρο της αύξησης, εν μέσω των ανακατατάξεων που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, ο οποίος καλύπτει το σύνολο της εγχώριας και της εξωτερικής αγοράς, σημείωσε αύξηση 14,1% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή συνιστά σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με την αύξηση κατά 2,3% που είχε καταγραφεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024. Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, ο γενικός δείκτης υποχώρησε κατά 2% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του κλάδου παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, όπου ο κύκλος εργασιών εκτινάχθηκε κατά 78,4% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025. Η άνοδος καταγράφηκε σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή, με τις εξελίξεις στην περιοχή να επηρεάζουν τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και τις εμπορικές ροές πετρελαιοειδών.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στις πωλήσεις του κλάδου προς το εξωτερικό, όπου ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 117,1%, ενώ στην εγχώρια αγορά η άνοδος διαμορφώθηκε στο 46%.

Η εξωτερική ζήτηση ο βασικός μοχλός της ανόδου

Η εξωτερική ζήτηση αποτέλεσε συνολικά βασικό μοχλό ενίσχυσης της ελληνικής βιομηχανίας. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς αυξήθηκε κατά 26,3%, με τις πωλήσεις προς χώρες εκτός Ευρωζώνης να καταγράφουν άνοδο 28,5% και εκείνες προς τις χώρες της Ευρωζώνης να ενισχύονται κατά 23,4%. Στην εγχώρια αγορά, η αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν σαφώς ηπιότερη και περιορίστηκε στο 7,7%.

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Σε επίπεδο επιμέρους τομέων, ο κύκλος εργασιών στη μεταποίηση αυξήθηκε κατά 14,5%, αντισταθμίζοντας τις απώλειες που καταγράφηκαν στα ορυχεία και τα λατομεία, όπου σημειώθηκε πτώση 15%. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η άνοδος στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 78,1% στο σύνολο της αγοράς και κατά 117,1% στην εξωτερική αγορά.

Θετική παραμένει η εικόνα και σε βάθος δωδεκαμήνου. Ο μέσος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία για την περίοδο Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026 παρουσίασε αύξηση 5,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αποτυπώνοντας τη συνολικότερη ενίσχυση της βιομηχανικής δραστηριότητας.