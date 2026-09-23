Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μηνύματα φαίνεται πως αντάλλαξαν η Ιωάννα Γάκα με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό την ημέρα που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με το «Το Πρωινό» ο Νάσος Κομιανός επικοινώνησε με την Ιωάννα Γάκα προκειμένου να πληροφορηθεί εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ξεκινήσει για την Κηφισιά, καθώς είχαν ραντεβού, η γιατρός τού απάντησε ότι δεν είναι καλά και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

«Ο Γιώργος δεν είναι καλά, παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ» έγραψε η γιατρός στις 16:52, σύμφωνα με την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Τότε ο υπνοθεραπευτής ρώτησε την Ιωάννα Γάκα «Ποιος τον συνοδεύει;» και να λαμβάνει την εξής απάντηση από την γιατρό «Κανείς, ήρθαν και τον πήραν».

Μάλιστα, φέρεται να της στέλνει «Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του».

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Λίγο μετά ο υπνοθεραπευτής έστειλε στην Ιωάννα Γάκα: «Σε πήρα στον λαιμό μου».

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«Θα τον συγυρίσω»

Εχθές το Mega αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δεύτερες σκέψεις για την πλασμαφαίρεση και σκεφτόταν να μεταβεί στο εξωτερικό προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία. Τότε, όμως, η Ιωάννα Γάκα και ο Νάσος Κομιανός προσπάθησαν να τον πείσουν να προχωρήσει στη θεραπεία.

«Δεν θέλει να έρθει» φέρεται να έστειλε η Ιωάννα Γάκα στον υπνοθεραπευτή, με εκείνον να απαντά: «Θα τον συγυρίσω εγώ».

Οι Αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τις επικοινωνίες μεταξύ γιατρού και υπνοθεραπευτή - άλλωστε, στο επίκεντρο βρίσκεται και η φωτογραφία που εστάλη στον κ. Κομιανό με τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.