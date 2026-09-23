Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Νεκρός εντοπίστηκε ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο γραφείο του από συναδέλφους του, οι οποίοι ενημέρωσαν την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ από την πρώτη εξέταση δεν προκύπτουν εμφανή ίχνη από πυροβολισμό ή τραυματισμό από μαχαίρι. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πώς εντοπίστηκε νεκρός ο διευθυντής

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο άνδρας μπήκε στο γραφείο του στην κλινική προκειμένου να αλλάξει και στη συνέχεια κλείδωσε την πόρτα. Λίγο αργότερα, ακούστηκε ένας δυνατός γδούπος, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Η πόρτα άνοιξε με τη συνδρομή της ασφάλειας του 424 και ο υποδιευθυντής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ανακοπή. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.