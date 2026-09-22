Το συμβάν σημειώθηκε στον δρόμο από Πλακιά προς Σελλιά, στο νότιο Ρέθυμνο.

Τραγωδία σημειώθηκε στο νότιο Ρέθυμνο το απόγευμα της Τρίτης (22/09), καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά την πτώση της τετράτροχης «γουρούνας» που οδηγούσε σε γκρεμό.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, πρόκειται για έναν 52χρονο από το χωριό Σελλιά. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο που συνέδεε τον Πλακιά με τα Σελλιά, όταν το όχημα του 52χρονου εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στον γκρεμό. Ο άνδρας φέρεται να καταπλακώθηκε από τη «γουρούνα».

Το συμβάν σημειώθηκε σε δύσβατο σημείο. Κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι εντόπισαν τον 52χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Τον 52χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2102435696527241434}

Η έρευνα των Αρχών για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος είναι σε εξέλιξη.