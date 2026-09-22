Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου και προχώρησε στον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων, απομακρύνοντάς τους από τα ορμητικά νερά.

Ώρες αγωνίας έζησαν δυο ηλικιωμένοι στην Αργολίδα όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χειμάρρου στην περιοχή του Νέου Ροεινού. Η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή προκάλεσε προβλήματα σε αρκετά σημεία, με τα νερά να μετατρέπονται σε ορμητικούς χειμάρρους και να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την κυκλοφορία σύμφωνα με το argolika.gr.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Οι δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους, το οποίο παρασύρθηκε από τα νερά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου, οι οποίες προχώρησαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απομακρύνουν τους δύο επιβαίνοντες από το αυτοκίνητο και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Οι ηλικιωμένοι είναι καλά στην υγεία τους, παρά την περιπέτεια που έζησαν.