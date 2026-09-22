Κακοκαιρία back to back θα χτυπήσει την χώρα με τα φαινόμενα τοπικά να είναι έντονα.

Μετεωρολόγοι αναφέρονται στη νέα κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη και έχει ξεκινήσει από τη βόρεια Ελλάδα αλλά και σε αυτή που αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας από την Πέμπτη - Παρασκευή.

Δύο κύματα κακοκαιρίας

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, αύριο Τετάρτη, περιορίζεται αυτός ο άστατος καιρός προς τα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη. Θα κυριαρχήσει ο βοριάς με ισχυρές τοπικά εντάσεις μέσα στο Αιγαίο και θα περιορίσει αυτή η εξέλιξη τα φαινόμενα προς τα ανατολικά και νότια τμήματα, όπου περιμένουμε κάποιες μπόρες.

Την Πέμπτη, βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες, για να οδηγηθούμε στην Παρασκευή, όπου οργανώνεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. Το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα είναι κάπως πιο έντονα. Οι μεγαλύτερες πιθανότητες για έντονα άστατες καιρικές συνθήκες εντοπίζονται για τα δυτικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Εκεί από την Παρασκευή και μέχρι και την Κυριακή, θα κυριαρχήσουν βροχές και καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές θα κυριαρχήσει και πάλι ο βοριάς, ενώ ο ο υδράργυρος δεν θα ξεπερνάει τους 24 μ2 26 βαθμούς Κελσίου..

Δύο τα κύματα κακοκαιρίας, την εβδομάδα που διανύουμε. Το ένα είναι ήδη σε εξέλιξη και θα κινηθεί αύριο προς τα ανατολικά.

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Πέμπτη βελτιώνεται ο καιρός και από την Παρασκευή έρχεται το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο φαίνεται να ασκεί πίεση στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.

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Νέες βροχές την Παρασκευή

Με την σειρά του ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρει πως την Πέμπτη ξεκαθαρίζει ο καιρός χωρίς βροχοπτώσεις έως το βράδυ. Ωστόσο από την Παρασκευή αναμένονται νέες βροχοπτώσεις κυρίως στα δυτικά της χώρας.

Το Σάββατο οι βροχές υποχωρούν και περιορίζονται μόνο το βράδυ στα κεντρικά και βόρεια της Εύβοιας.

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«Μετρημένος» ο Γιαννόπουλος

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΣΚΑΪ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο οι βροχές και οι καταιγίδες βρίσκονται πάνω από το βορειοδυτικό Αιγαίο, μεταξύ Χαλκιδικής, Σποράδων και Εύβοιας όπου και θα συνεχιστούν σήμερα. Πρόσθεσε πως σήμερα μεταξύ 12-5 θα σημειωθούν βροχές και ίσως καταιγίδες στην Αττική.

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πρόσκαιρα φαινόμενα τα οποία θα περιοριστούν προς το μεσημέρι. Την Τετάρτη θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία ενώ συμπλήρωσε πως «τέλος τα 30αρια απο δω και πέρα. Ξανά τώρα από του χρόνου».

Κλείνοντας την πρόγνωσή του τόνισε πως «το σύστημα που υπάρχει στη νότια Ελλάδα, προς Αίγυπτο θα δουμε πως θα κινηθεί. Μπορεί να ρθει προς τα εδώ, μπορεί να μείνει και εκεί που είναι».

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