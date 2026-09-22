Ξεκινάει από σήμερα η κακοκαιρία αρχικά από την βόρεια Ελλάδα ενώ όσο προχωράει η μέρα θα επηρεάζονται και περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας.

Αρκετές βροχές και καταιγίδες θα «δώσει» η κακοκαιρία που έχει ξεκινήσει από την βόρεια χώρα και μέσα στην εβδομάδα θα κινηθεί νοτιότερα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα και ανατολική Πελοπόννησο.

Όσον αφορά την Αττική η κακοκαιρία θα την επηρεάσει από το μεσημέρι και μετά. Από νωρίς το πρωί, σημειώνονται βροχές κυρίως στα βόρεια προάστια. Μέχρι το μεσημέρι δεν αναμένονται ιδιαίτερα φαινόμενα στην Αττική. Ωστόσο, γύρω στις 3 μμ, οι συννεφιές θα πυκνώνουν και θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως σε περιοχές της ανατολικής Αττικής όπως Αρτέμιδα, Σπάτα, Κερατέα, Κορωπί, Παιανία.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, κοντά στο μεσημέρι προς απόγευμα, θα υπάρξει έξαρση των βροχών και δεν αποκλείεται να βγουν και καταιγίδες προς το βόρειο τομέα του νομού Αττιής. Πάντως τα φαινόμενα δεν φαίνεται να προβληματίζουν ιδιαίτερα.

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Οι άνεμοι στην Αττική θα φτάσουν μέχρι και τα 7 μποφόρ ενώ ο βοριάς που θα επικρατήσει δεν θα αφήσει την αστάθεια να εξελιχθεί. Η θερμοκρασία θα φτάνει στις μέγιστες τιμές της δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς.