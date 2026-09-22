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Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην Tesla.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής Tesla στο Πάλο 'Αλτο της Καλιφόρνια.

Η εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα στην ηλεκτροκίνηση, τα αυτόνομα συστήματα, την ενέργεια και την ανθρωποειδή ρομποτική μέσω του προγράμματος Optimus.

Η ξενάγηση έγινε από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη, αντιπρόεδρο και διευθυντή του προγράμματος Optimus, ενώ ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην Tesla.