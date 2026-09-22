Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ο καιρός αλλάζει από σήμερα. Τι θα γίνει στην Αττική.

Χαλάει από σήμερα το πρωί το σκηνικό του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του τη Δευτέρα ο Θοδωρής Κολυδάς, οι Σποράδες θα πληγούν περισσότερο από τις βροχές. Πάντως, ο μετεωρολόγος ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για μια τυπική φθινοπωρινή μεταβολή, με πτώση της θερμοκρασίας προς πιο κανονικές τιμές, ενίσχυση των ανέμων και βροχές κατά τόπους, χωρίς χαρακτηριστικά έντονης κακοκαιρίας.

Τι ισχύει για την Αττική

Στην Αττική αναμένονται σήμερα βροχοπτώσεις, με μεγαλύτερη ένταση στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Παράλληλα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν στους 16 με 17 βαθμούς, φέρνοντας έντονο κρύο νωρίς το πρωί και το βράδυ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 26 βαθμούς με περαιτέρω πτώση από τις απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με το meteo την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες με έμφαση στα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπους σε τμήματα της Χαλκιδικής και του Βορείου Αιγαίου (κυρίως Σποράδες) είναι πιθανό να είναι έντονα. Οι καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 26, στην Ήπειρο από 11 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 11 έως 27 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 28-29, στην Κρήτη από 11 έως 29, στα Επτάνησα από 19 έως 26, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 20-21 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι αναμένεται να παρουσιάσουν πρόσκαιρη εξασθένηση μετά τις μεσημβρινές ώρες, ωστόσο εκ νέου ενίσχυση των ανέμων αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 26 βαθμούς με περαιτέρω πτώση από τις απογευματινές ώρες.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά βροχές με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς.

Το έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε για την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου:

Στην Θεσσαλία (Ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) από τις πρώτες ώρες.

Στις Σποράδες και τη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι το απόγευμα.

Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και αύριο Τετάρτη στη Θεσσαλία και τη Μαγνησία, κυρίως στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.