Τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές, όλοι οι εκλεγμένοι το 2023 με τους «Σπαρτιάτες», συνδέουν πλέον την κοινοβουλευτική τους παρουσία με τη «Συμμαχία Ελλήνων» που στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης, προκαλώντας τις πρώτες έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός συνόρων.

Μόλις οκτώ ώρες και 29 λεπτά χρειάστηκαν από την ανακοίνωση της στήριξης του Ηλία Κασιδιάρη στη «Συμμαχία Ελλήνων» για να ακουστεί επισήμως το όνομα του νέου ακροδεξιού κόμματος στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

Ο καταδικασμένος για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, ο οποίος αποφυλακίστηκε την περασμένη Τρίτη (15/9) από τις φυλακές Δομοκού, βλέπει πλέον το κόμμα που στηρίζει να αποκτά «φωνή» και εντός του Κοινοβουλίου, μέσω τριών ανεξάρτητων βουλευτών που είχαν εκλεγεί με. τους «Σπαρτιάτες». Ο λόγος για τους: Γιάννη Δημητροκάλλη, Διονύση Βαλτογιάννη και Γιώργο Μανούσο.

Την αρχή έκανε χθες ο τελευταίος. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 19:30 και ενώ στην αίθουσα βρίσκονταν λιγότερο από δέκα βουλευτές, φρόντισε να καταστήσει απολύτως σαφές ποιον πολιτικό χώρο εκπροσωπεί πλέον.

«Τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων. Οι θέσεις που εκφράζω στην παρούσα Επίκαιρη Ερώτηση, αλλά και εν γένει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο ταυτίζονται απόλυτα με το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος. Η Συμμαχία Ελλήνων θεωρεί την Παιδεία ύψιστο αγαθό και θεμέλιο λίθο για την πρόοδο του ελληνικού έθνους. Εμείς πιστεύουμε στην εντιμότητα και στη συνέχεια έργων και λόγων. Δυστυχώς η κυβέρνησή σας έχει πιαστεί πολλάκις ασυνεπής και ψευδόμενη», είπε ο Γιώργος Μανούσος έχοντας στο πλευρό του τον Γιάννη Δημητροκάλλη, ο οποίος αναφέρεται στο επίσημο site του συγκεκριμένου πολιτικού σχηματισμού ως Γενικός Γραμματέας.

Απευθυνόταν στον υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου, ο οποίος όμως δεν βρήκε ούτε μία λέξη για να σχολιάσει όσα μόλις είχαν ακουστεί περί προσώπησης της «Συμμαχίας Ελλήνων» στη Βουλή και περιορίστηκε στην ουσία της Επίκαιρης Ερώτησης.

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Η αντίδραση από Καζαμία και Κατσώτη

Αντίθετα, δύο βουλευτές που βρίσκονταν στην αίθουσα αντέδρασαν αμέσως στα όσα ακούστηκαν. Αρχικά ο Αλέξανδρος Καζαμίας και στη συνέχεια ο Χρήστος Κατσώτης.

«Ακούσαμε από τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών να μας λέει ότι ανήκει στο κόμμα που έχει ο Κασιδιάρης. Να ανέχουμε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής που είναι εγκληματική οργάνωση», τόνισε ο βουλευτής Επικρατείας της Πλεύσης Ελευθερίας.

Παράλληλα, κάλεσε τους βουλευτές να καταγγείλουν τις δηλώσεις του ανεξάρτητου βουλευτή Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών και να καταδικάσουν τέτοιες πρακτικές, ώστε, όπως είπε, να μην επιτραπεί η νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής μέσα από «κόμματα-βιτρίνα».

Αμέσως μετά την ένταση ανέβηκε, όταν ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης χαρακτήρισε τους δύο ανεξάρτητους βουλευτές «φασίστες» και κατήγγειλε τη σύνδεσή τους με το νέο πολιτικό εγχείρημα που στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης.

«Δεν μπορώ να μην καταγγείλω αυτήν τη στάση εδώ, ο υπουργός να πάρει θέση. Είναι αδιανόητο μία εγκληματική οργάνωση, η «κηροζίνη» όπως έλεγαν οι Σπαρτιάτες, να εμφανίζεται εδώ και να λέγεται από βουλευτή ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη. Αυτό πρέπει να καταγγελθεί, οι φασίστες δεν έχουν καμία δουλειά στην ελληνική κοινωνία», είπε ο Χρήστος Κατσώτης.

«Το κόμμα υπάρχει εδώ και έναν χρόνο»

Η αναφορά Κατσώτη προκάλεσε την αναφορά των δύο ανεξάρτητων βουλευτών.

«Θα μας απαγορεύσετε να είστε στην κοινωνία και στη Βουλή;», φώναζαν προς τον Χρήστο Κατσώτη και τα έδρανα του ΚΚΕ. «Είναι δυνατόν να μας λέει φασίστες;», διαμαρτυρήθηκαν προς τον προεδρεύοντα εκείνη την ώρα, Πάρι Κουκουλόπουλο, με τον βουλευτή του ΚΚΕ να απαντά: «Έλα ντε. Είναι δυνατόν να σας λέω φασίστες;».

«Το κόμμα υπάρχει εδώ και έναν χρόνο», επέμεναν οι δύο βουλευτές, επιχειρώντας εμφανώς να διαχωρίσουν την ίδρυση και την έως τώρα πορεία της «Συμμαχίας Ελλήνων» από τη στήριξη που είπε χθες ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Και η συγκεκριμένη επιμονή μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Το προηγούμενο των «Σπαρτιατών» είναι επίσης εξαιρετικά πρόσφατο. Το 2024 ο Άρειος Πάγος τους απέκλεισε από τις ευρωεκλογές, κρίνοντας ότι ο πραγματικός ηγέτης του κόμματος ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης και ότι το κόμμα είχε χρησιμοποιήσει ως «μανδύας» προκειμένου να παρακαμφθούν οι περιορισμοί της εκλογικής νομοθεσίας.

Έναν χρόνο αργότερα, το Εκλογοδικείο έκρινε ότι υπήρξε εξαπάτηση των εκλογέων λόγω του υποκρυπτόμενου ρόλου του καταδικασμένου πρώην στελέχους της Χρυσής Αυγής ως πραγματικού αρχηγού και καθοδηγητή των «Σπαρτιατών», με αποτέλεσμα την έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα των Βασίλη Στίγκα, Πέτρου Δημητριάδη και Αλέξανδρου Ζερβέα.

Αντίθετα, Μανούσος, Δημητροκάλλης και Βαλτογιάννης, οι οποίοι είχαν επίσης εκλεγεί με τους «Σπαρτιάτες», διατήρησαν τις έδρες τους.

ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν υπάρχει χώρος στη Βουλή για τους «μπροστινούς» του Κασιδιάρη»

«Το νέο μόρφωμα - βιτρίνα του καταδικασμένου εγκλήματος νεοναζί Κασιδιάρη έκανε σήμερα την πρώτη του εμφάνιση και στη Βουλή», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

«Ο Γιώργος Μανούσος δήλωσε ευθαρσώς από τα έδρανα του κοινοβουλίου ότι εκπροσωπεί τη «Συμμαχία Ελλήνων», δηλαδή το νέο όχημα του οποίου επέλεξε ο πρώην υπαρχηγός της εγκληματικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής να σπείρει το ρατσιστικό του μίσου στην ελληνική κοινωνία.

Παρά τις αντιδράσεις βουλευτών της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ο υφυπουργός Παιδείας, Νικόλαος Παπαϊωάννου, απάντησε κανονικά στην Επίκαιρη Ερώτηση ενός βουλευτή που ομολόγησε ότι συντάσσεται με το ηγετικό στέλεχος μίας εγκληματικής οργάνωσης.

Ένας βουλευτής που μέχρι την ανεξαρτησία του, έπαιζε τον ρόλο του «μπροστινού» του Κασιδιάρη, με τη συμμετοχή του (και την εκλογή του) στους «Σπαρτιάτες».

Κανένας δεν μπορεί να νομιμοποιεί την παρουσία στη Βουλή εκπροσώπων μιας εγκληματικής οργάνωσης που απλά φοράει άλλο κοστούμι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί όλα τα δημοκρατικά κόμματα και κυρίως την ελληνική κοινωνία να στείλει τους φασίστες εκεί που πραγματικά ανήκουν: στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας».

Χαρίτσης: «Ούτε βήμα πίσω για να τελειώνουμε μια και καλή με το αυγό του φιδιού»

«Ο εχθρός εντός των τειχών. Το σημερινό (σ.σ. χθεσινό) επεισόδιο στη Βουλή ήταν αποκαλυπτικό. Και πρέπει να σημάνει αντιφασιστικό συναγερμό. Όχι μόνο επειδή βουλευτές δήλωσαν ότι εκπροσωπούν τον άρτι αποφυλακισθέντα Κασιδιάρη κανοντάς του δώρου κοινοβουλευτικές έδρες. Αλλά γιατί αποκαλύπτεται ότι ο φασισμός στη χώρα μας φορά διάφορα προσωπεία, με έναν όμως στόχο: τη νεκρανάσταση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής», ανέφερε σε ανάρτησή του ο ανεξάρτητος βουλευτής Μεσσηνίας, Αλέξης Χαρίτσης και πρόσθεσε:

«Δεν αρκεί η δικαστική καταδίκη. Δεν αρκεί η πολιτική απομόνωση. Το πρώτο καθήκον μας είναι η συντριβή της ατζέντας της άκρας δεξιάς: του μίσους για τους «άλλους», της λατρείας της «ισχύος», της επίθεσης στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Ο κατευνασμός του τέρατος που επιχειρεί η ευρωπαϊκή Δεξιά με την υιοθέτηση της ατζέντας του, δεν δουλεύει. Το είδαμε στη Γερμανία. Δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να δούμε στην Ελλάδα. Οφείλουμε να είμαστε παρόντες παντού. Και μέσα στο Κοινοβούλιο. Για να ορθώσουμε ένα ισχυρό δημοκρατικό και αντιφασιστικό τείχος απέναντι στους κάθε λογής θρασύδειλους. Ούτε βήμα πίσω. Μόνο μπροστά. Για να τελειώνουμε μια και καλή με το αυγό του φιδιού».

Το βλέμμα στον Άρειο Πάγο

Το βέβαιο είναι ότι η «Συμμαχία Ελλήνων» έκανε ήδη την πρώτη της εμφάνιση στη Βουλή. Το μεγάλο ουσιαστικό ερώτημα, ωστόσο, θα απαντηθεί όταν έρθει η ώρα των εκλογών και το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου κληθεί να εξετάσει τους συνδυασμούς που θα ζητήσουν να συμμετάσχουν σε αυτές.

Και κάπου εκεί αποκτά ιδιαίτερη σημασία η επιμονή των δύο βουλευτών ότι «το κόμμα υπάρχει εδώ και έναν χρόνο». Η «Συμμαχία Ελλήνων» φροντίζει να παρουσιάζει μια αυτόνομη πολιτική διαδρομή που προορίζεται της δημόσιας στήριξης Κασιδιάρη: ιδρυτική διακήρυξη και καταστατικό από τον Σεπτέμβριο του 2025, δικό της κυβερνητικό πρόγραμμα, Γενική Γραμματεία αλλά όχι πρόεδρο και τρεις εν ενεργεία βουλευτές, των οποίων μάλιστα προβάλλει αναλυτικά το κοινοβουλευτικό έργο.

Μένει να φανεί αν πρόκειται πράγματι για δύο πολιτικές διαδρομές που συναντήθηκαν τώρα ή αν η συνάντηση είχε σχεδιαστεί πολύ νωρίτερα. Και, κυρίως, αν και όταν φτάσει η ώρα της κάλπης, πώς θα αξιολογήσει τα πραγματικά δεδομένα στο Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου, έχοντας μπροστά του και το πολύ πρόσφατο προηγούμενο των «Σπαρτιατών».