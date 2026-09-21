Κακοκαιρία με καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες – Πότε υποχωρούν τα έντονα φαινόμενα, αναλυτικά η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Απότομη αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός από την Τρίτη καθώς μια κακοκαιρία «εξπρές» θα κάνει το πέρασμά της από την χώρα με έντονα φαινόμενα που θα εμφανιστούν στο Ιόνιο, την ηπειρωτική Ελλάδα και το βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο. Σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιό του βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από την Ουκρανία προς τα νοτιοανατολικά, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο, φέρνει βροχές, τοπικές καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ κατά τόπους αναμένεται να είναι έντονα. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά από τον βορρά προς τον νότο, με την ψύχρα να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή από τα μέσα της εβδομάδας.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία: Πού θα «σφυροκοπήσουν» καταιγίδες την Τρίτη

Την Τρίτη, βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, την ηπειρωτική Ελλάδα και το βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, τις Βόρειες Σποράδες και τη βορειοανατολική Εύβοια, όπου τα φαινόμενα κατά τόπους αναμένεται να είναι έντονα. Με το πέρασμα του ψυχρού μετώπου, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν, φτάνοντας έως και τα 7 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει, αρχικά στα βόρεια και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

«Κλείδωσε» τριήμερη ψύχρα και «βουτιά» του υδραργύρου

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και τα νότια και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό της μεταβολής θα είναι οι χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες. Νωρίς το πρωί, η ψύχρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στην ηπειρωτική χώρα και κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου το πέρασμα της κακοκαιρίας θα είναι σύντομο ωστόσο θα συνοδευτεί από ένα σαφώς πιο ψυχρό σκηνικό, με βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους βοριάδες και αισθητή ψύχρα σε μεγάλο μέρος της χώρας.

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Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Βαρομετρικό χαμηλό στην Ουκρανία, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως τη Β. Ιταλία, κινείται Α-ΝΑ και το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη) θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες βασικά στο Ιόνιο, την ηπειρωτική Ελλάδα και το Β-ΒΔ Αιγαίο. Επισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα φαινόμενα στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, τις Β. Σποράδες και την Β-ΒΑ Εύβοια κατά τόπους θα είναι έντονα. Παράλληλα, με το πέρασμα του ψυχρού μετώπου, οι άνεμοι θα στραφούν σε Β-ΒΔ με ένταση ως τα 7 μποφόρ (κεντρικό και βόρειο Αιγαίο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει βαθμιαία πτώση από βορρά προς νότο.

Την Τετάρτη (23/9), οι βροχές θα περιοριστούν στα ανατολικά και τα νότια και βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Επισημαίνεται ότι οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι αρκετά χαμηλές, με συνέπεια νωρίς το πρωί στην ηπειρωτική χώρα και κυρίως στις ορεινές-ημιορεινές περιοχές της η ψύχρα να είναι ιδιαίτερα αισθητή.

Υ.Γ. Αναφορικά με τις θερμοκρασίες, με βάση τα κλιματολογικά στοιχεία του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, οι μέσες μέγιστες και οι μέσες ελάχιστες τιμές του 3ου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα (Ν. Φιλαδέλφεια) και τη Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) είναι αντίστοιχα 27,1 - 16,1 και 25,6 - 13,7 βαθμοί. Το επόμενο τριήμερο, φαίνεται ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι κατά 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερες, αλλά οι ελάχιστες θερμοκρασίες της Τετάρτης και της Πέμπτης θα είναι χαμηλότερες κατά περισσότερους βαθμούς.