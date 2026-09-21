Πάνω από 500.000 παιδιά επέστρεψαν στη δια ζώσης εκπαίδευση, ενώ το 98% των σχολικών υποδομών στη Γάζα έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές.

Ένα δύσκολο, αλλά σημαντικό βήμα, έγινε το Σάββατο (19/09) στη Γάζα, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά επέστρεψαν στη δια ζώσης εκπαίδευση στον παλαιστινιακό θύλακα για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν τρία χρόνια.

Η επιστροφή ωστόσο στα θρανία γίνεται σε συνθήκες που απέχουν πολύ από την κανονικότητα. Τα μαθήματα γίνονται σε κατεστραμμένα κτίρια, πρόχειρες κατασκευές και σκηνές, ενώ για πολλές οικογένειες τα απαραίτητα, όπως τετράδια και γραφική ύλη, έχουν γίνει δυσβάσταχτα οικονομκό.

Σύμφωνα με την UNICEF, το 98% των σχολείων στη Γάζα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές κατά τη διάρκεια του πόλεμου ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικές αρχές αναφέρουν ότι περίπου 660.000 μαθητές είχαν στερηθεί τη δυνατότητα συστηματικής διά ζώσης εκπαίδευσης.

Σχολεία από σκηνές, ξύλο και λαμαρίνες

Για να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά 2026-2027, οι εκπαιδευτικές αρχές, με τη στήριξη διεθνών και τοπικών οργανώσεων, δημιούργησαν δεκάδες προσωρινές εκπαιδευτικές δομές.

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Ορισμένες βρίσκονται πάνω στην άμμο και αποτελούνται από σκηνές, μουσαμάδες, λαμαρίνες και ξύλα. Σε άλλες, οι μαθητές κάθονται ακόμη και σε στρώματα στο πάτωμα, έχοντας ως βασικό εξοπλισμό έναν πίνακα.

Την ίδια στιγμή, ορισμένα σχολικά κτίρια εξακολουθούν να φιλοξενούν εκτοπισμένες οικογένειες.

«Θα μάθουμε ακόμη και μέσα σε σκηνή»

Για τους μαθητές, η επιστροφή στην τάξη αποτελεί μια προσπάθεια να ξαναβρούν ένα κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Ο 14χρονος Yamen Abu Samra περιέγραψε την αντίθεση ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα, λέγοντας ότι παλαιότερα τα παιδιά ξυπνούσαν χαρούμενα για να πάνε σχολείο, ενώ πλέον η παρουσία τους εκεί συνοδεύεται από φόβο για πυρά, ρουκέτες και επιθέσεις.

Παρά τις συνθήκες, ο μαθητής Moayed Abu Mustafa δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει την εκπαίδευσή του, ακόμη και αν χρειάζεται να κάθεται στο πάτωμα μιας σκηνής χωρίς επαρκή εξαερισμό και χωρίς βασικά σχολικά είδη.

Πάνω από μισό εκατομμύριο μαθητές στη δια ζώσης εκπαίδευση

Οι αρχές εκτιμόυν ότι τουλάχιστον 540.000 μαθητές θα παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Αντίστοιχα, για τα παιδιά που έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου ή αδυνατούν να παρακολουθήσουν δια ζώσης, θα συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση.

Τα σχολικά είδη έχουν γίνει είδος πολυτελείας

Η οικονομική επιβάρυνση είναι ένα ακόμη εμπόδιο για τις οικογένειες. Ο 30χρονος έμπορος σχολικών ειδών, Khaled Aliyan, δήλωσε στο Reuters ότι οι περιορισμοί στις εισαγωγές έχουν μειώσει την προσφορά και έχουν αυξήσει σημαντικά τις τιμές.

Όπως ανέφερε, ένα τετράδιο που πριν από τον πόλεμο κόστιζε 3 σέκελ (περίπου 0,86 ευρώ), πλέον πωλείται προς 15 σέκελ (περίπου 4,32 ευρώ).

Η UNICEF έχει αναφέρει ότι για μεγάλο διάστημα βασικά σχολικά είδη, όπως μολύβια και τετράδια, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να φτάσουν στη Γάζα, ενώ από τις αρχές του 2026 άρχισαν να εισέρχονται εκπαιδευτικά πακέτα μέσω των ανθρωπιστικών προγραμμάτων.

Μια επιστροφή με μεγάλες απώλειες

Η επανέναρξη της διά ζώσης εκπαίδευσης αποτελεί ένα εύθραυστο ορόσημο για τη Γάζα. Σύμφωνα με τον Ibrahim Ramadan, διευθυντή εκπαίδευσης στην ανατολική Khan Younis, περίπου 22.000 μαθητές και περισσότεροι από 770 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, μεταξύ των οποίων 532 εκπαιδευτικοί, έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο.

Για χιλιάδες παιδιά στη Γάζα, η σχολική χρονιά ξεκινά έτσι μέσα σε σκηνές, πρόχειρες αίθουσες και κατεστραμμένα κτίρια — αλλά και με την προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η πρόσβαση στη μάθηση.

Με πληροφορίες του Reuters