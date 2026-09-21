Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις έρευνες προκαλεί ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής στην 56χρονη προφυλακισμένη γιατρό μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με την κατάθεση του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Πρόκειται για το πρόσωπο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να έλαβε από την 56χρονη γιατρό φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που εκείνος υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Όσα κατέθεσε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για τη γνωριμία του με τον Μαζωνάκη

Ερωτηθείς από τις Αρχές για τη γνωριμία του με τον τραγουδιστή, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να υποστήριξε ότι ήρθε σε επαφή μαζί του μέσω προσώπων από το επαγγελματικό του περιβάλλον, μεταξύ των οποίων μία μάνατζερ καλλιτεχνών και ένας επιχειρηματίας στον χώρο των νυχτερινών κέντρων. «Ένα πρόσωπο από τον επαγγελματικό χώρο του Μαζωνάκη με κάλεσε 2-3 ημέρες πριν βρεθούμε στο Ψυχικό. Μου είπε: “Ο κύριος Μαζωνάκης σας έχει δει στα social και θέλει να σας συναντήσει”. Κλείσαμε το ραντεβού για τη Δευτέρα», φέρεται να κατέθεσε.

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Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε, η συνάντηση της Δευτέρας ήταν μια πρώτη γνωριμία και συζήτηση. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε κρατήσει σημειώσεις από όσα του είχε αναφέρει ο τραγουδιστής και τις παρέδωσε στις Αρχές. «Με τον Μαζωνάκη δεν κάναμε κάποια συνεδρία, μόνο μιλήσαμε», φέρεται να ανέφερε. Παράλληλα, υποστήριξε ότι είχε συμφωνηθεί να υπάρξει νέα συνάντηση την Τετάρτη, προκειμένου να λάβει πλήρες ιστορικό.

Για τη φωτογραφία που του είχε αποσταλεί από τη γιατρό με τον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης υποστήριξε ότι αιφνιδιάστηκε. «Ξαφνιάστηκα και εγώ με τη φωτογραφία. Σοκαρίστηκα και λυπάμαι για όσα έγιναν», φέρεται να ανέφερε, σημειώνοντας ότι πριν από το συγκεκριμένο μήνυμα είχαν προηγηθεί και τηλεφωνικές συνομιλίες με τη γιατρό.

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«Σε πήρα στο λαιμό μου» – Το SMS που εστιάζει η έρευνα των αρχών

Αίσθηση προκαλεί ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής στην 56χρονη γιατρό μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.Το περιεχόμενο του μηνύματος ήταν, σύμφωνα με το MEGA «Σε πήρα στο λαιμό μου». Το συγκεκριμένο SMS βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς εξετάζεται σε συνδυασμό με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης καθώς είναι ένα sms διπλής ανάγνωσης που δίνει νέα διάσταση στις επικοινωνίες γιατρού και υπνοθεραπευτή.

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